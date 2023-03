Skincare de outono: ácido hialurônico é um excelente componente para incluir nos cuidados com a pele durante a estação

Dentre as principais etapas de skincare, a hidratação é a que merece mais atenção durante o outono

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A mudança das estações deve ser acompanhada pela mudança na rotina de skincare. Durante o outono, as temperaturas ficam baixas e o clima mais frio pede uma atenção maior com a hidratação da pele.

Segundo a dermatologista Dra. Giovana Moraes (CRM-SP 142879), "O clima frio diminui a produção natural de sebo da pele, que funciona como uma proteção e que retém a hidratação. Logo, durante o outono, a pele tende a ficar mais ressecada. Além disso, passa-se a usar menos protetor solar, já que muitas pessoas acreditam que o produto só se faz necessário durante o verão, o que também favorece o ressecamento".

Nas redes sociais da clínica Giovana Moraes, a médica divulga o período pós verão como "Summer Recovery", já que é o momento perfeito para restaurar a pele que pode ter sido danificada durante o verão e garantir uma hidratação extra para os dias mais frios que marcam o outono. As possíveis soluções vão desde procedimentos injetáveis com ácido hialurônico, até o uso diário de dermocosméticos à base dessa mesma substância.

SkinboostersTM – ácido hialurônico injetável que hidrata a pele de dentro para fora

"O ácido hialurônico está presente no nosso organismo e é responsável por manter a hidratação, viço, luminosidade e elasticidade da pele. Com o passar dos anos, a capacidade do nosso corpo de produzir essa substância vai diminuindo, além de fatores que podem acelerar esse processo, como poluição, radiação solar e má alimentação", explica a médica.

Restylane® SkinboostersTM , um gel de ácido hialurônico, age recuperando a hidratação, viço, luminosidade e maciez da pele¹, além de amenizar a presença de linhas finas e cicatrizes de acne².

"Skinboosters age como um reservatório hídrico de longa duração com resultados visíveis até 15 meses. Pode ser aplicado no rosto, pescoço, colo e mãos", complementa a dermatologista.

Dermocosméticos à base de ácido hialurônico

Para aqueles que desejam complementar os cuidados com a pele no dia a dia, basta seguir os três passos básicos de toda rotina de skincare: limpeza, hidratação e fotoproteção. "A necessidade de manter esse passo a passo não é apenas para quem não deseja fazer aplicações injetáveis. Todo mundo deve ter uma rotina de skincare diária. Inclusive, os resultados de procedimentos injetáveis podem ser potencializados com o cuidado diário", alerta a Dra. Giovana.

Dentre as opções disponíveis, encontra-se Cetaphil, que está há 75 anos no mercado inovando com um portfólio completo para o cuidado com a pele. O Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador é um gel composto por ácido hialurônico e ingredientes calmantes naturais, como a blue daisy. Sua textura é extremamente leve³ e de rápida absorção4, e foi desenvolvida para atender às necessidades de todos os tipos de pele, inclusive as mistas e oleosas5.

1Streker M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel oh non-animal origin for skin rejuvenation: face, hand and décolletage.J Drugs Dermatol. 2013; 12(9):990-4.

²Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg 2018;44(Suppl 1) :S10-S18.

3Textura leve. CL-002011

4Absorve instantaneamente. CL-002012

5Indicado para a hidratação de todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis. CL-002024

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 90 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/ e https://www.cetaphil.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036234/Giovana_Moraes_2.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma