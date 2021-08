Skincare fácil e prático: dicas de cuidados para rotina agitada

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Toda pele precisa de cuidados diários, mas encontrar um momento para isso parece ser algo ainda mais desafiador nos últimos tempos, principalmente com o trabalho à distância que passou a exigir reuniões rotineiras e sequenciais. Mas, o autocuidado não deixou de ser uma preocupação e nem pode deixar de ser.

"Tenho percebido que meus pacientes estão mais preocupados em cuidar da pele, principalmente porque passaram a prestar mais atenção em seus rostos devido às diversas videochamadas que permitem que nos vejamos nas telas. Mas, de fato, o quesito tempo é um grande desafio", relata a dermatologista Dra. Paola Costa (CRM SP 129024).

Como forma de facilitar as rotinas de skincare, Cetaphil® desenvolveu diversos produtos que possuem ações 2 em 1, como é o caso de Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave 236ml, indicado para todos os tipos de pele, que além de higienizar e remover 80% das partículas de poluição da pele*, ainda contém Vitamina E que possui uma ação antienvelhecimento e combate os radicais livres.

"No momento da higienização facial, é importante espalhar o produto com movimentos circulares usando as pontas dos dedos e focar principalmente na região T (testa, nariz e queixo) que costumam ser as áreas mais oleosas. E uma dica valiosíssima é: utilize produtos que sejam indicados para o seu tipo de pele", orienta a dermatologista.

E quando se trata de cremes hidratantes para o rosto, Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico 88ml além de hidratar, revitaliza a pele e contém exclusivo ácido hialurônico Hyacare® 50 que penetra nas camadas mais profundas da pele**.

Já na etapa da fotoproteção, que tal optar por um protetor solar que além de proteger contra os raios UVA/UVB e luz visível, ainda previne o envelhecimento precoce da pele e finaliza com um efeito base para facilitar a make? Cetaphil® Sun Antioxidante FPS 60 com cor, além de propiciar todos esses benefícios, ainda cria uma barreira protetora contra partículas de poluição, tem textura fluida e leve, e cor adaptável aos diferentes tons de pele.

* Em comparação ao período antes da limpeza

**Comparado a produtos com ácido hialurônico de alto peso molecular

Cetaphil® é uma marca de produtos para cuidados com a pele recomendada por dermatologistas há mais de 70 anos e utilizada por milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, Cetaphil® oferece uma linha de produtos que inclui sabonetes suaves, hidratantes para o corpo, loções de limpeza, protetores solares e produtos para BR-CET-2100373 | Julho/2021 cuidados específicos da pele. Em todos os seus produtos, Cetaphil® mantém o compromisso de oferecer aos usuários fórmulas para cuidado da pele que são suaves, enquanto eficazes, e que fortalecem e protegem até mesmo a pele mais sensível. Cetaphil® entende que o cuidar bem da pele resulta em uma pele sadia, bonita e radiante, fundamental para uma vida saudável. Saiba mais em: www.cetaphil.com.br

