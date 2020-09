Skincare ideal: descubra a rotina de cuidados para seu rosto

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Você é daquelas pessoas que falam que vão praticar o skincare que tanto se fala, principalmente nas redes sociais, mas adia porque não sabe por onde começar? Pensando em ajudar nessa questão, a dermatologista Dra. Ligia Chamma (CRM 135000-SP) indica três passos fundamentais para iniciar sua rotina de cuidados com o rosto, tudo para ficar com uma pele mais radiante e linda. Veja abaixo:

1. Limpeza: a pele está exposta a diversos fatores que a danificam, como poluição, estresse, alteração hormonal e maquiagem. Por isso, é aqui que a magia do skincare começa. "Feita da forma correta e com os produtos adequados, o resultado é uma maciez maior e, com o tempo, eventual desaparecimento de cravos e espinhas", comenta. É a limpeza que prepara o rosto para receber os passos seguintes.

Dermotivin® possui linhas de higienizadores para atender todos os tipos de pele, das mais ressecadas às mais oleosas. Entre a esfoliação e a higienização, os produtos são desenvolvidos para realizar uma limpeza efetiva ao remover as células mortas da pele.

2. Hidratação: para quem tem pele seca, costuma-se usar hidratantes mais encorpados, enquanto peles mistas e oleosas devem receber uma hidratação menos pesada. "O importante é investir em bons hidratantes da mesma forma que se faz na limpeza", diz a médica.

3. Fotoproteção: enquanto os passos anteriores são feitos tanto de manhã quanto à noite, a proteção solar deve ser realizada de manhã, diariamente mesmo no inverno e dentro de casa. "Exposição excessiva ao sol causa queimaduras, manchas, envelhecimento precoce, entre outras complicações", afirma a Dra. Ligia.

Seguindo esses três passos que não levam mais de dez a quinze minutos, haverá um grande avanço nos cuidados para a conquista de uma pele saudável e bem-cuidada.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

