SkinPen® Precision теперь под прямым управлением в Великобритании и Ирландии

ДАЛЛАС, 12 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Crown Aesthetics, подразделение Crown Laboratories, Inc., объявила о прямом присутствии на рынке Великобритании и Ирландии своего продукта SkinPen Precision — первого устройства для микроигл, одобренного Управлением по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) и являющегося золотым стандартом технологии ремоделирования кожи.

Выход на рынок компании Crown Aesthetics (ранее известной как Bellus Medical) — это значительные организационные инвестиции, подтверждающие ее приверженность своим обязательствам перед клиентами и пациентами. Компания Crown, известная своим стремлением к совершенству, обеспечивает лучший в своем классе уровень обслуживания, на который полагаются клиенты и пациенты SkinPen Precision по всему миру.

«Оказывая непосредственную поддержку нашим клиентам, пользующимся SkinPen, мы помогаем им расширять свою клиентскую базу за счет увеличения спроса со стороны пациентов, — сказал Энди Мултон (Andy Moulton), вице-президент по международным продажам, Crown Aesthetics. — Теперь им доступно обучение на самом высоком уровне, что, в свою очередь, повысит качество их услуг и отразится на продажах».

Устройство SkinPen Precision, выпущенное в 2013 году, чья эффективность подтверждена более чем 90 исследованиями*, превосходно подходит для ремоделирования кожи. Разработано и произведено в США. SkinPen используется в лечении для уменьшения выраженности шрамов от угревой сыпи у взрослых в возрасте от 22 лет, а также для разглаживания заломов и морщин на лице и шее. Кроме того, SkinPen применяется для лечения пигментации (дисхромии), включая такие ее виды, как мелазма, витилиго и солнечное лентиго (солнечные / возрастные пятна). SkinPen Precision — это медицинское устройство класса IIa, принцип его работы состоит в создании контролируемых микротравм, чтобы стимулировать естественную реакцию организма на заживление ран и реконструировать рубцовую ткань. Отмеченное множеством наград устройство SkinPen имеет превосходный профиль безопасности и клинически доказанную эффективность на всех типах кожи по шкале Фитцпатрика. Кожа пациентов минимально повреждается, практически полностью отсутствует период восстановления.

SKINPEN® PRECISION К ВАШИМ УСЛУГАМ:

Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00

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Как связаться с Crown Aesthetics

Служба поддержки клиентов (Балликлар, Северная Ирландия)

Lisa Scott (Лиза Скотт), специалист по обслуживанию клиентов

[email protected]

Великобритания: 028 9334 4411

Ирландия: +44 28 9334 4411

Маркетинг / коммуникации

Reena Sandhu (Рина Сандху), руководитель отдела маркетинговых операций

Aesthetics, Великобритания / Ирландия

[email protected], 07365 145 207

Общие вопросы — [email protected]

Медицинские / клинические вопросы — [email protected]

Сайты SkinPen Precision:

Информация о компании Crown

Компания Crown — частная, полностью интегрированная международная компания в области средств по уходу за кожей. Компания занимается разработкой и продажей эстетических, косметических и терапевтических средств по уходу за кожей, которые улучшают качество жизни ее клиентов. Будучи инновационной компанией, ориентированной на применение научных достижений в уходе за кожей, Crown неустанно стремится к терапевтическому превосходству и достижению высоких результатов в лечении пациентов — вот чем обусловлен ее статус лидера в дерматологии и эстетике. На протяжении семи лет компания Crown входит в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний, расширив свое присутствие в более чем 38 странах. Более подробная информация о компании Crown и ее продукции представлена на сайте www.crownlaboratories.com.

Информация о компании Crown Aesthetics

Компания Crown Aesthetics является одним из ведущих производителей в области медицинской эстетики и ориентирована на развитие бизнеса путем внедрения передовых эстетических практик по всему миру. Мы добиваемся за счет впечатляющих результатов омоложения и восстановления кожи. Наши неинвазивные инновации — SkinPen®, первое устройство для мезотерапии, одобренное FDA; протокол после мезотерапии Skinfuse®; система ProGen™ Advantage для плазмофореза — привлекают все новых и новых пациентов. Компания Crown Aesthetics, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас, устанавливает отраслевые стандарты эффективности, безопасности и инноваций. Наши клиенты неизменно обеспечивают превосходный уровень сервиса в сфере эстетической медицины. Более подробная информация представлена на сайте компании www.crownaesthetics.com.

* Данные предоставлены компанией Crown Aesthetics.

Для получения более подробной информации о клинических испытаниях, а также технике безопасности, в том числе противопоказаниях и способах использования устройства для мезотерапии SkinPen Precision, посетите сайт www.skinpen.com.

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SOURCE Crown Laboratories, Inc.