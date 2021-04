SkinPen® Precision je teraz pod priamym manažmentom vo Veľkej Británii a Írsku

DALLAS, 13. apríla 2021 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, divízia spoločnosti Crown Laboratories, Inc., s potešením oznamuje, že SkinPen Precision, prvé zariadenie s mikroihličkami schválené FDA, ktoré je zlatým štandardom pre technológiu remodelovania kože, má teraz priame zastúpenie vo Veľkej Británii a Írsku.

Príchod spoločnosti Crown Aesthetics na trh (predtým Bellus Medical) je významnou organizačnou investíciou, ktorá potvrdzuje záväzok spoločnosti Crown k zákazníkom a pacientom. Investícia spoločnosti Crown, známa svojou oddanosťou k excelentnosti, zaisťuje najlepšiu úroveň služieb vo svojej triede, akú zákazníci a pacienti SkinPen Precision očakávajú po celom svete.

„Priamou podporou zákazníkov SkinPen pomôžeme rozšíriť poskytované služby vďaka zvýšeniu dopytu pacientov," uviedol Andy Moulton, viceprezident pre predaj, International for Crown Aesthetics. „Zákazníci teraz dostanú najvyššiu úroveň školenia, vzdelania a služieb, aké si zaslúžia."

Zariadenie SkinPen Precision, ktoré bolo uvedená na trh v roku 2013 a je podložené viac ako 90 validačnými štúdiami *, je špičkovým americkým prístrojom navrhnutým a vyrobeným na prestavovanie pokožky. Prístroj SkinPen CE sa používa na zlepšenie vzhľadu jaziev po akné na tvári u dospelých vo veku od 22 rokov a na zlepšenie vzhľadu jemných vrások a vrások na tvári a krku. SkinPen tiež lieči pigmentové problémy (dyschromia) vrátane melasmy, vitiliga a solárnych lentigínov (slnečné / vekové škvrny). SkinPen Precision je zdravotnícka pomôcka triedy IIa, ktorá pracuje tak, že vytvára kontrolované mikro ranky, aby stimulovala prirodzenú reakciu tela na hojenie rán a pretvárala zjazvené tkanivo. Ocenený prístroj SkinPen má vynikajúci bezpečnostný profil a je klinicky dokázané, že je účinný na všetkých typoch pleti podľa Fitzpatricka. Pacienti podstúpia minimálne poškodenie buniek a malé alebo žiadne čakanie.

SKINPEN® PRECISION K VAŠIM SLUŽBÁM:

Otváracia doba: pondelok - piatok 9:00 - 17:00

Objednávky alebo otázky

Hlavné kontakty v Crown Aesthetics

Zákaznícky servis (Ballyclare, Severné Írsko)

Lisa Scott, Špecialista na úspech zákazníka

[email protected]

UK: 028 9334 4411

Írsko: +44 28 9334 4411

Marketing / Komunikácia

Reena Sandhu, Vedúca marketingových operácií v oblasti estetiky, Veľká Británia / Írsko

[email protected], 07365 145 207

Všeobecné otázky - [email protected]

Lekárske / klinické otázky - [email protected]

SkinPen Precision webové stránky:

Spojené kráľovstvo a Írsko: www.skinpen.uk

Medzinárodná stránka: www.skinpen.com/international

O spoločnosti Crown

Crown, súkromná, plne integrovaná globálna spoločnosť zaoberajúca sa starostlivosťou o pleť, sa zaviazala vyvíjať a poskytovať rozmanité portfólio výrobkov na starostlivosť o pleť, ktoré zákazníkom zlepšujú kvalitu života. Spoločnosť Crown je inovatívna spoločnosť zameraná na celoživotnú kožnú vedu, ktorej nekompromisnou snahou je dosiahnutie terapeutickej dokonalosti a zlepšenie výsledkov pacientov. To sú dôvody, prečo sa spoločnosť stala lídrom v dermatológii a estetike. Spoločnosť Crown je zaradená medzi 5000 najrýchlejšie rastúcich súkromných spoločností na zozname spoločností Inc. už sedem rokov a rozšírila svoju distribúciu do viac ako 38 krajín. Viac informácií o spoločnosti Crown alebo jej produktoch nájdete na www.crownlaboratories.com.

O spoločnosti Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, popredná spoločnosť v oblasti lekárskej estetiky, sa zameriava na pomoc popredným estetickým praktikám na celom svete pri rozširovaní svojho podnikania. Robíme to tak, že prinášame dramatické výsledky v omladení a obnove. Naše neinvazívne inovácie - SkinPen®, prvé zariadenie s mikroihlami označenými FDA; protokol post-microneingling Skinfuse®; a systém krvných doštičiek (PRP) ProGen™ Advantage - fungujú ako „vstupné" produkty, ktoré priťahujú nových spotrebiteľov. Spoločnosť Crown Aesthetics so sídlom v Dallase v štáte Texas stanovuje priemyselné štandardy v oblasti účinnosti, bezpečnosti a inovácií. Výsledkom je, že naši zákazníci neustále dostávajú najlepšiu estetickú starostlivosť v odbore. Viac informácií nájdete na www.crownaesthetics.com.

* Crown Aesthetics údaje v spise.

Indikáciu v USA, úplné zhrnutie klinických skúšok a dôležité bezpečnostné informácie vrátane kontraindikácií a spôsobu používania mikroihličkovacieho zariadenia SkinPen Precision nájdete na stránke www.skinpen.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpg

Related Links

https://crownaesthetics.com



SOURCE Crown Laboratories, Inc.