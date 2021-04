SkinPen® Precision nyní pod přímou správou ve Spojeném království a Irsku

DALLAS, 13. dubna 2021 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, divize společnosti Crown Laboratories, Inc., s potěšením oznamuje, že SkinPen Precision, první mikrojehličkovací zařízení schválené FDA a zlatý standard technologie pro remodelaci pokožky, má nyní přímou přítomnost ve Velké Británii a Irsku.

Příchod Crown Aesthetics (dříve známé jako Bellus Medical) na trh je významnou organizační investicí, která potvrzuje závazek společnosti Crown vůči svým zákazníkům a pacientům. Společnost je proslulá svou oddaností dokonalosti a tato investice zajišťuje nejlepší úroveň služeb ve své třídě, kterou zákazníci a pacienti SkinPen Precision očekávají po celém světě.

„Přímou podporou našich zákazníků využívajících SkinPen jim pomůžeme s růstem jejich ordinací tím, že budeme zvyšovat poptávku pacientů," uvedl Andy Molton, viceprezident pro mezinárodní prodej v Crown Estetics. „Nyní získají vynikající úroveň školení, vzdělání a služeb zákazníkům, které si zaslouží."

Technologie SkinPen Precision, která byla uvedena na trh v roce 2013 a podpořena více než 90 validačními studiemi*, je vynikajícím zařízením pro remodelaci pokožky navrhnutým a vyrobeným v USA. Zamýšlené použití SkinPen CE zahrnuje ošetření pokožky ke zlepšení vzhledu obličejových jizev po akné u dospělých ve věku 22 let a starších a ke zlepšení vzhledu jemných linií a vrásek na obličeji a krku. SkinPen také léčí poruchy pigmentace (dyschromie) včetně melasmy, vitiliga a solárního lentiga (slunečních/věkových skvrn). SkinPen Precision je zdravotnický prostředek třídy IIa, který vytváří kontrolovaná mikroporanění, která stimulují přirozenou reakci těla na hojení ran a odstraní jizvovou tkáň. Oceňované zařízení SkinPen má vynikající bezpečnostní profil a je klinicky prokázáno, že je účinné u všech pleťových typů Fitzpatrck. Pacienti zažívají minimální poškození buněk a malé až žádné prostoje.

SKINPEN PRECISION® JE VÁM K SLUŽBÁM:

Otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00

Objednávky nebo dotazy

Klíčová kontakty Crown Aesthetics

Zákaznický servis (Ballyclare, Severní Irsko)

Lisa Scott, specialistka zákaznického úspěchu

[email protected]

UK: 028 9334 4411

Irsko: +44 28 9334 4411

Marketing/komunikace

Reena Sandhu, vedoucí marketingových operací Aesthetics, Velká Británie/Irsko

[email protected], 07365 145 207

Obecné dotazy - [email protected]

Lékařské/klinické dotazy -[email protected]

Webové stránky SkinPen Precision:

Spojené království a Irsko:www.skinpen.uk

Mezinárodní: www.skinpen.com/international

O společnosti Crown

Crown, soukromá, plně integrovaná společnost globální péče o pleť je odhodlána rozvíjet a poskytovat rozmanité portfolio estetických, kosmetických a terapeutických výrobků péče o pleť, které zlepšují kvalitu života jejích zákazníků. Zaměření této inovativní společnosti na dermatologii pro všechny věkové skupiny a neústupná snaha o dosažení terapeutické dokonalosti a lepších výsledků pacientů je důvodem, proč se stala lídrem v dermatologii a estetice. Společnost Crown je na seznamu Inc. 5000 (nejrychleji rostoucích firem v soukromém vlastnictví) uvedena již sedm let a rozšířila svou distribuci do více než 38 zemí. Další informace o Crown nebo jejích produktech naleznete na adrese www.crownlaboratories.com.

O společnosti Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, přední společnost lékařské estetiky, se zaměřuje na pomoc špičkovým estetickým ordinacím po celém světě s růstem jejich podnikání. Děláme to tím, že přináší dramatické výsledky v omlazování a obnovování pokožky. Naše neinvazivní inovace – SkinPen®, první mikrojehličkovací zařízení schválené FDA, post-mikrojehličkovací protokol Skinfuse® a plazmový systém s plazmou bohatou na krevní destičky (PRP) ProGen™ Advantage – fungují jako „vstupní" produkty, které přitahují nové pacienty do ordinací. Crown Aesthetics se sídlem v texaském Dallasu stanovuje průmyslové standardy pro účinnost, bezpečnost a inovace. V důsledku toho naši zákazníci trvale poskytují nejlepší estetickou péči v oboru. Pro více informací prosím navštivte webové stránky www.crownaesthetics.com.

* Data Crown Aesthetics v souboru

Pro indikaci v USA, kompletní souhrn klinického hodnocení a důležité bezpečnostní informace včetně kontraindikace a použití mikrojehličkovacího zařízení SkinPen Precision, navštivte www.skinpen.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpg

Related Links

https://crownaesthetics.com



SOURCE Crown Laboratories, Inc.