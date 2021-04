SkinPen® Precision przechodzi pod bezpośredni zarząd w Wielkiej Brytanii i Irlandii

DALLAS, 12 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, oddział spółki Crown Laboratories, Inc., z przyjemnością informuje, że SkinPen Precision, pierwsze urządzenie do mikronakłuwania zatwierdzone przez FDA i uznawane za złoty standard w technologii remodelowania skóry, jest już bezpośrednio dostępne w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Wejście na rynek firmy Crown Aesthetics (wcześniej znanej jako Bellus Medical) to poważna inwestycja organizacyjna, która potwierdza zaangażowanie spółki Crown w sprawy swoich klientów i pacjentów. Inwestycja słynącej z dążenia do doskonałości firmy Crown zapewnia najlepszy w swojej klasie poziom usług, którego oczekują klienci i pacjenci SkinPen Precision na całym świecie.

„Dzięki bezpośredniemu wsparciu naszych klientów korzystających z urządzenia SkinPen mamy nadzieję przyczynić się do rozwoju ich praktyk poprzez zwiększanie popytu wśród pacjentów - powiedział Andy Moulton, wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej w firmie Crown Aesthetics. - Otrzymają oni teraz najwyższy poziom szkoleń, edukacji i usług dla klientów, na jaki zasługują".

Urządzenie SkinPen Precision, wprowadzone na rynek w 2013 r. i poparte ponad 90 badaniami walidacyjnymi*, to najwyższej klasy produkt do remodelowania skóry zaprojektowany i wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Zastosowania SkinPen CE obejmują zabiegi mające na celu poprawę wyglądu blizn potrądzikowych na twarzy u osób dorosłych w wieku 22 lat i starszych oraz redukcję drobnych bruzd i zmarszczek na twarzy i szyi. SkinPen umożliwia również leczenie zaburzeń pigmentacji (dyschromii), w tym melasmy, bielactwa i plam soczewicowatych (plam posłonecznych/starczych). SkinPen Precision to wyrób medyczny klasy IIa, który wykorzystuje kontrolowane mikrourazy do stymulowania naturalnej reakcji organizmu na gojenie się ran i przebudowę tkanki bliznowatej. Wielokrotnie nagradzany SkinPen charakteryzuje się najwyższym profilem bezpieczeństwa i posiada klinicznie potwierdzoną skuteczność w przypadku wszystkich typów skóry według skali Fitzpatricka. Pacjenci doświadczają minimalnych uszkodzeń komórkowych, a zabiegi wymagają niewielkiego lub wręcz zerowego czasu odnowy.

DOSTĘPNOŚĆ SKINPEN® PRECISION:

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Zamówienia i pytania

Najważniejsze kontakty Crown Aesthetics

Obsługa klienta (Ballyclare, Irlandia Północna)

Lisa Scott, specjalista ds. sukcesu klienta

e-mail: [email protected]

UK: 028 9334 4411

Irlandia: +44 28 9334 4411

Marketing/Komunikacja

Reena Sandhu, kierownik działu marketingu medycyny estetycznej, Wielka Brytania/Irlandia

e-mail: [email protected],

tel: 07365 145 207

Zapytania ogólne - [email protected]

Medyczne/Kliniczne - [email protected]

Strony internetowe SkinPen Precision:

Wielka Brytania i Irlandia: www.skinpen.uk,

strona międzynarodowa: www.skinpen.com/international.

Crown

Crown, w pełni zintegrowana prywatna spółka międzynarodowa zajmująca się pielęgnacją skóry, koncentruje się na opracowywaniu i dostarczaniu szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry o działaniu estetycznym, upiększającym i leczniczym, które podnoszą jakość życia jej klientów. Jako innowacyjna spółka koncentrująca się nieustannie na nauce o skórze, której celem jest zapewnienie doskonałości terapeutycznej i poprawy wyników leczenia pacjentów, Crown stała się liderem w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Spółka Crown od siedmiu lat znajduje się na liście najszybciej rozwijających się spółek prywatnych Inc. 5000 i przez ten czas rozwinęła dystrybucję swoich produktów do ponad 38 krajów. Więcej informacji o spółce Crown oraz jej produktach można znaleźć na stronie www.crownlaboratories.com .

Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, największy dostawca usług z zakresu medycyny estetycznej, specjalizuje się we wspomaganiu wiodących gabinetów medycyny estetycznej na całym świecie w rozwoju ich działalności. Jest to możliwe dzięki spektakularnym rezultatom w zakresie odmładzania i przywracania zdrowia. Nieinwazyjne nowatorskie rozwiązania - SkinPen®, pierwsze urządzenie do mikronakłuwania zatwierdzone przez FDA, procedura Skinfuse® po mikronakłuwaniu oraz system osocza bogatopłytkowego (PRP) ProGen™ Advantage to produkty, które przyciągają nowych klientów do gabinetów. Firma Crown Aesthetics z siedzibą w Dallas w Teksasie wyznacza standardy branżowe w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i innowacyjności. To sprawia, że jej klienci nieustannie otrzymują najlepszą opiekę estetyczną w branży. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.crownaesthetics.com .

* Dane Crown Aesthetics dostępne w pliku.

Informacje na temat wskazań w USA , pełne podsumowanie badań klinicznych oraz najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym przeciwwskazania i sposób stosowania urządzenia do mikronakłuwania SkinPen Precision, można znaleźć na stronie www.skinpen.com .

