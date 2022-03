Skupina Midea získala od Světového ekonomického fóra (WEF) již potřetí uznání jako průkopník 4. průmyslové revoluce - v roce 2022 budou do sítě Global Lighthouse Network zařazeny dva nové výrobní závody Midea

„Náš závod dříve vyráběl současně výrobky vyšší a střední třídy a naše výroba se potýkala s celou řadou problémů," uvedl Li Zhen, generální ředitel závodu Midea Jingzhou. „Tradiční způsob výroby byl velmi neefektivní a bylo obtížné včas uspokojit potřeby našich odběratelů."

Díky opatřením v oblasti digitální a inteligentní transformace přešel závod Midea Jingzhou na flexibilní automatizaci. Internet věcí (loT) a umělá inteligence s více než 2000 iniciativami v oblasti digitální transformace zvýšily produktivitu práce o 52 % a snížily dobu realizace výroby o 25 %, míru poruchovosti o 53 % a spotřebu energie na spotřebič o 20 %.

Podobnou revoluci zažil i závod na pračky Midea v Hefei. Celkový počet výrobků označených typovým číslem SKU překročil 1100 kusů a roční objem výroby a prodeje společnosti Midea Hefei je v rámci skupiny rovněž jeden z nejvyšších. „Digitalizace vedla k transformaci všech našich obchodních procesů a celého našeho obchodního modelu, a také ke zvýšení efektivity," uvedl generální ředitel závodu Zhang Zhimin.

Závod Midea Hefei Advanced 4IR Lighthouse, který se zaměřuje na špičkové výrobky pro tuzemský trh a expanzi na zahraniční trhy, široce využívá technologie umělé inteligence a loT napříč komplexními hodnotovými řetězci pro rychlejší reakci na změny a efektivnější dodavatelský řetězec, což přineslo zkrácení dodací lhůty o 56 %, snížení zákaznických reklamací o 36 % a zvýšení produktivity práce o 45 %. Tyto technologie rovněž pomáhají naplnit náš cíl v oblasti ochrany životního prostředí, kterým je kulminace emisí uhlíku v roce 2025 a dosažení nulových emisí v roce 2040.

„Skupina Midea chce i v budoucnu navyšovat investice do digitalizace, IoT, globálních technologických průlomů a prvenství a bude i nadále investovat do nejmodernějších technologií," řekl Simon Zhang, CIO skupiny Midea.

O společnosti Midea Group Co., Ltd.

Skupina Midea s vizí „přinášet skvělé inovace do života" se již 54 let od svého založení drží filozofie vytvářet lepší život pomocí technologií. Dnes se společnost Midea vyvinula ve vědecko-technický konglomerát, který se specializuje na oblast inteligentních domácností, průmyslových technologií, technologií pro budovy, robotiky a automatizace a digitálních inovací. Za posledních pět let bylo do výzkumu a vývoje investováno téměř 45 miliard RMB, přičemž na světě existuje 35 center pro výzkum a vývoj a 35 hlavních výrobních základen. Naše produkty a služby využívá přibližně 500 milionů spotřebitelů ve více než 200 zemích a regionech.

