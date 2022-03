WEF reconhece o Midea Group como pioneiro na 4ª Revolução Industrial pela 3ª vez, com duas novas fábricas da Midea ingressando na Global Lighthouse Network em 2022

A Global Lighthouse Network é uma comunidade de instalações de produção e cadeias de valor que são líderes mundiais na adoção e integração das tecnologias de ponta da Quarta Revolução Industrial (4IR). No total, o Midea Group possui quatro fábricas WEF Lighthouse que abrangem eletrodomésticos inteligentes, o que representa uma proporção relativamente alta da receita do grupo.

"Nossa fábrica costumava produzir produtos de média e alta qualidade ao mesmo tempo, e nossa produção enfrentou um grande desafio", comentou Li Zhen, gerente geral da fábrica Midea Jingzhou. "Essa abordagem foi muito ineficiente no modo de fabricação tradicional e era difícil atender às necessidades de nossos consumidores a tempo."

Por meio da implementação das medidas de transformação digital e inteligente, a fábrica "lighthouse" Jingzhou da Midea adotou automação flexível. Com mais de duas mil iniciativas de transformação digital, a loT e a inteligência artificial aumentaram a produtividade do trabalho em 52% e reduziram o tempo de entrega de produção em 25%, a taxa de falhas em 53% e o consumo de energia por unidade em 20%.

A fábrica de máquinas de lavar da Midea em Hefei também testemunhou uma revolução semelhante. O número de SKUs de produtos ultrapassa 1.100 e o volume anual de produção e vendas da Midea Hefei também está na vanguarda. "A digitalização impulsionou a transformação de todo o nosso processo de negócios, modelo e maior eficiência", de acordo com Zhang Zhimin, gerente geral da fábrica.

Visando segmentos de produtos nacionais de alto nível e expansão de mercado no exterior, a fábrica lighthouse com uso avançado da 4ª Revolução Industrial (Advanced 4IR Lighthouse factory) de Hefei da Midea implementa amplamente a inteligência artificial e as tecnologias de IoT em cadeias de valor de ponta a ponta para formar uma resposta mais rápida e uma cadeia de suprimentos mais eficiente, o que resulta em redução de tempo de entrega em 56%, redução da taxa de defeitos do relatório do cliente em 36% e melhoria da produtividade da mão de obra em 45%. Além disso, também ajuda a alcançar o objetivo de atingir o pico de emissões de carbono em 2025 e emissões zero em 2040.

"No futuro, o Midea Group continuará a aumentar o investimento em digitalização, IoT, avanços globais e liderança tecnológica e a investir em novas tecnologias de ponta", declarou Simon Zhang, CIO do Midea Group.

Sobre o Midea Group Co., Ltd.

Com a visão de "dar vida a grandes inovações", o Midea Group apoia a filosofia de criar uma vida melhor com tecnologia desde sua fundação, há 54 anos. Atualmente, a Midea se tornou um conglomerado de ciência e tecnologia, especializado em negócios de casa inteligente, tecnologias industriais, tecnologias de construção, robótica e automação e negócios de inovação digital. Nos últimos cinco anos, foram investidos cerca de 45 bilhões de yuans em P&D, com 35 centros de P&D e 35 grandes bases de produção no mundo. Nossos produtos e serviços beneficiam cerca de 500 milhões de consumidores em mais de 200 países e regiões.

FONTE Midea Group

