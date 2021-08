Skupina TIENS se Stane Globálním Účastníkem Budoucího Masivního Zdravotnického Průmyslu

Li Jinyuan, předseda skupiny TIENS hrdě novinářům řekl, že „V průběhu let skupina TIENS velice pokročila ve stavbě"Pásu a silnice" a investovala mnoho energie do zvýšení investic a zaměřila se na zvýšení investic a expanze trhu v zemích podél „Pásu a silnice" a to s vynaložením úsilí. Skupina TIENS zatím založila pobočky ve více než 110 zemích a vybudovala obchodní trhy ve 224 zemích a regionech. Je pro nás důležité, abychom byli schopni zlepšovat životní podmínky více než 47 milionů rodin po celém světě a podporovat jejich životní úroveň. "

Skupina TIENS položila v Evropě pevné základy a nyní doufá v další rozvoj a růst. Společnost TIENS bude v budoucnu dále motivována k plnění svého závazku „Zdravého lidstva a sociálních služeb" prostřednictvím TIENS projektu špičkových obchodů se zkušenostmi. Mezitím plánují využít výhody vedoucí pozice Čínských podniků v elektronickém obchodování v průběhu let a realizovat globální marketing a nahrazování na základě globálního přeshraničního elektronického obchodování pro ještě větší výhody.

Li Jinyuan uvedl, že skupina TIENS bude v budoucnu rozvíjet užší spolupráci s podniky z celého světa a také bude lépe řídit vztahy ve všech oblastech, zejména v oblasti udržitelného rozvoje s komerčními podniky různých zemí.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1587899/1.jpg

SOURCE TIENS