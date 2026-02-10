Sky Labs bringt „CART ON" auf den Markt, die weltweit erste ringförmige, tragbare Blutdrucküberwachungslösung für Krankenhausabteilungen

- Einrichtung eines Blutdrucküberwachungssystems, das sich an alle Umgebungen richtet, vom täglichen Leben bis zur Krankenhausstation

SEOUL, Südkorea, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) gab am 10. Februar bekannt, dass es „CART ON" auf den Markt gebracht hat, die weltweit erste stationsbezogene Blutdrucküberwachungslösung, die ein ringförmiges Blutdruckmessgerät zur automatischen Messung und Verwaltung der Blutdruckdaten von stationären Patienten verwendet.

‘CART ON’ Solution Display Example

Mit der Markteinführung von CART ON hat sich das Geschäftsfeld von Sky Labs über den bestehenden Ambulanz- und Verbrauchermarkt hinaus auf den Bereich der stationären Stationsüberwachung erweitert. Mit der Ergänzung der zertifizierten Medizingeräte - „CART BP pro" für den ambulanten klinischen Einsatz und „CART BP" für den Endverbraucher - durch die stationsbezogene Lösung ist eine Produktpalette entstanden, die alle Bereiche der Blutdruckmessung abdeckt, vom Alltag bis zur Krankenhausstation.

Die CART ON-Lösung wurde für die Verbesserung des Komforts in medizinischen Einrichtungen optimiert, indem umständliche Messverfahren rationalisiert werden. Wenn medizinisches Personal Patienten, die eine 24-stündige ambulante Blutdrucküberwachung (ABPM) benötigen, einen Ringmonitor anstelle eines herkömmlichen Manschettengeräts verschreibt, misst der in das Gerät eingebaute Photoplethysmographiesensor (PPG) automatisch den Blutdruck des Patienten und sammelt die relevanten Daten.

Die gesammelten Daten werden mit der stationären Überwachungsplattform „thynC" von Seers Technology verknüpft und automatisch an das Dashboard der Krankenpflegestation und das elektronische Krankenakten-System (EMR) des Krankenhauses übertragen und dort aufgezeichnet. Derzeit hält Daewoong Pharmaceutical, ein südkoreanisches Pharmaunternehmen, die exklusiven Vertriebsrechte für diese Lösung und plant, sie landesweit an die Vertriebsnetze der Krankenhäuser zu liefern.

Sky Labs hat die technische und klinische Zuverlässigkeit auf globaler Ebene sichergestellt, indem es vergleichende klinische Studien mit bestehenden Standardmethoden durchgeführt hat - einschließlich der Auskultation, der 24-Stunden-Blutdruckmessung mit Manschette (ABPM) und der invasiven arteriellen Blutdruckmessung (A-Linie) - um die klinische Validität des Ring-Blutdruckmessgeräts für CART ON zu beweisen. Insbesondere durch Vergleichsversuche mit dem A-line, das als „Gold-Standard" der Blutdruckmessung gilt, hat das Unternehmen bewiesen, dass eine präzise Überwachung auch in Situationen mit hohen Blutdruckschwankungen möglich ist.

Es wird erwartet, dass die Einführung der Lösung die Arbeitseffizienz des medizinischen Personals auf den Stationen weiter verbessern wird. Für das Pflegepersonal bedeutet dies, dass mögliche Fehler, die bei der manuellen Eingabe auftreten können, reduziert werden und die Aufzeichnungs- und Berichterstattungsaufgaben vereinfacht werden, so dass sich das Pflegepersonal auf seine Hauptaufgaben, wie z. B. das Medikamenten- und Flüssigkeitsmanagement, konzentrieren kann. Die Ärzte können auch die Genauigkeit der Diagnose und die Angemessenheit der Verschreibung von Medikamenten auf der Grundlage objektiver, regelmäßig gemessener Daten verbessern.

Auch die körperlichen Beschwerden der Patienten werden sich voraussichtlich verbessern. Da es keinen Druck durch das Anziehen des Arms oder mechanische Geräusche gibt, können die von herkömmlichen Blutdruckmessgeräten mit Manschette verursachten Schlafstörungen minimiert werden. Außerdem ist die Messung ohne weitere Einschränkungen möglich, auch wenn der Patient sich bewegt oder im Krankenhaus aktiv ist, so dass die Erfassung von 24-Stunden-Blutdruckschwankungen problemlos möglich ist.

Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs, erklärte: „CART ON ist eine Lösung, die die Effizienz des Managements von Bluthochdruckpatienten auf den Stationen durch klinisch erprobte Technologie verbessert." Er fügte hinzu: „Wir werden die Technologien zur Überwachung von Vitalwerten, einschließlich des Blutdrucks, weiter vorantreiben, um zur Schaffung einer intelligenten Stationsumgebung beizutragen, die gleichzeitig die Arbeitseffizienz des medizinischen Personals und den Komfort für die Patienten erhöht."

Über Sky Labs https://skylabs.io/en/

Das im September 2015 gegründete Gesundheitsunternehmen Sky Labs entwickelt und betreibt „CART", ein ringförmiges medizinisches Gerät und eine Plattform zur Überwachung von Patienten mit chronischen Krankheiten. Seit der Entwicklung des ersten CART im Jahr 2020 zur Überwachung von Vorhofflimmern unter Verwendung von Herzsignalen aus optischen Sensoren hat das Unternehmen seine Möglichkeiten erweitert. Im Jahr 2023 erhielt Sky Labs die Zulassung als Medizinprodukt für „CART BP pro", ein ringförmiges Messgerät für die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Im Jahr 2024 wurde CART BP pro vom Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) unter dem bestehenden medizinischen Verfahren der „ambulanten 24-Stunden-Blutdrucküberwachung" (Erstattungscode „E6547") anerkannt und wird derzeit in Krankenhäusern und Kliniken in ganz Korea verschrieben. Darüber hinaus brachte das Unternehmen im September 2025 „CART BP" auf den Markt, ein ringförmiges Blutdruckmessgerät für Verbraucher, das über seinen offiziellen Online-Shop und verschiedene andere Online-Kanäle erhältlich ist.

