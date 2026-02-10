Sky Labs lance « CART ON », la première solution au monde de surveillance de la pression artérielle par anneau pour les services hospitaliers.

- Mise en place d'une gamme de surveillance de la pression artérielle qui s'adresse à tous les environnements, de la vie quotidienne aux services hospitaliers.

SEOUL, Corée du Sud, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (PDG Jack Byunghwan Lee) a annoncé le 10 qu'elle avait lancé « CART ON », la première solution au monde de surveillance de la pression artérielle spécifique à une salle qui utilise un tensiomètre à anneau pour mesurer et gérer automatiquement les données relatives à la pression artérielle des patients hospitalisés.

‘CART ON’ Solution Display Example

Avec le lancement de CART ON, le champ d'activité de Sky Labs s'est élargi au-delà des marchés ambulatoires et grand public existants pour s'étendre au domaine de la surveillance des services hospitaliers. En ajoutant la solution spécifique à la salle aux dispositifs médicaux certifiés - le « CART BP pro » pour une utilisation clinique ambulatoire et le « CART BP » pour le grand public - on obtient une gamme qui couvre toutes les étapes où la mesure de la pression artérielle est nécessaire, de la vie quotidienne aux salles d'hôpital.

La solution CART ON est optimisée pour améliorer la commodité dans les milieux médicaux en rationalisant les procédures de mesure encombrantes. Lorsque le personnel médical prescrit un tensiomètre à anneau au lieu d'un appareil conventionnel à brassard pour les patients qui ont besoin d'une surveillance ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) 24 heures sur 24, le capteur de photopléthysmographie (PPG) intégré à l'appareil mesure automatiquement la pression artérielle du patient et recueille les données pertinentes.

Les données collectées sont reliées à la plateforme de surveillance des patients hospitalisés de Seers Technology, « thynC », et sont automatiquement transmises et enregistrées dans le tableau de bord du poste d'infirmières et dans le système de dossier médical électronique (DME) de l'hôpital. Actuellement, Daewoong Pharmaceutical, une société pharmaceutique sud-coréenne, détient les droits de vente nationaux exclusifs pour cette solution et prévoit de la fournir aux réseaux de distribution des hôpitaux dans tout le pays.

Sky Labs a garanti une fiabilité technique et clinique de niveau mondial en menant des essais cliniques comparatifs avec les méthodes standard existantes - notamment l'auscultation, la surveillance de la pression artérielle ambulatoire sur 24 heures à l'aide d'un brassard (ABPM) et la ligne artérielle invasive (A-line) - afin de prouver la validité clinique du tensiomètre à anneau appliqué à CART ON. Notamment, grâce à des essais comparatifs avec la ligne A, considérée comme le « Gold-Standard » de la mesure de la pression artérielle, l'entreprise a prouvé qu'une surveillance précise est possible même dans des situations où les fluctuations de la pression artérielle sont importantes.

L'introduction de cette solution devrait améliorer l'efficacité du travail du personnel médical dans les services. En ce qui concerne les soins infirmiers, il réduit les erreurs potentielles qui peuvent survenir lors de la saisie manuelle et simplifie les tâches d'enregistrement et d'établissement de rapports, ce qui aide les infirmières à se concentrer sur leurs tâches professionnelles essentielles telles que la gestion des médicaments et des fluides. Les médecins peuvent également améliorer la précision de leur diagnostic et la pertinence de leurs prescriptions médicamenteuses sur la base de données objectives mesurées périodiquement.

L'inconfort physique ressenti par les patients devrait également s'améliorer. Comme il n'y a pas de pression due au serrage du bras ni de bruit mécanique, les problèmes de perturbation du sommeil causés par les tensiomètres à brassard conventionnels peuvent être minimisés. En outre, la mesure est possible sans aucune restriction, même lorsque le patient est en mouvement ou actif au sein de l'hôpital, ce qui permet de recueillir facilement des données sur les fluctuations de la pression artérielle sur 24 heures.

Jack Byunghwan Lee, PDG de Sky Labs, a déclaré : « CART ON est une solution qui améliore l'efficacité de la prise en charge des patients hypertendus dans les services grâce à une technologie cliniquement éprouvée ». Il a ajouté : « Nous continuerons à faire progresser les technologies de surveillance des signaux vitaux, y compris la tension artérielle, afin de contribuer à la mise en place d'un environnement de soins intelligent qui améliore à la fois l'efficacité du travail du personnel médical et le confort des patients ».

Fondée en septembre 2015, Sky Labs est une entreprise de soins de santé qui développe et exploite « CART », un dispositif médical de type anneau et une plateforme pour le suivi des patients atteints de maladies chroniques. Depuis la mise au point du premier CART en 2020 pour la surveillance de la fibrillation auriculaire à l'aide de signaux cardiaques provenant de capteurs optiques, l'entreprise a élargi ses capacités. En 2023, Sky Labs a obtenu l'homologation du dispositif médical « CART BP pro », un moniteur de type anneau conçu pour mesurer la tension artérielle sur 24 heures. En 2024, CART BP pro a été reconnu par le Service de révision et d'évaluation de l'assurance maladie (HIRA) dans le cadre de la procédure médicale existante de « surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (code de remboursement « E6547 »), et est actuellement prescrit dans les hôpitaux et les cliniques à travers la Corée. En outre, en septembre 2025, l'entreprise a lancé « CART BP », un tensiomètre à anneau destiné au grand public, qui est disponible sur sa boutique en ligne officielle et sur divers autres canaux en ligne.

