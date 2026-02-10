Sky Labs lanceert 'CART ON', 's werelds eerste draagbare, ringvormige bloeddrukmeter voor ziekenhuisafdelingen

- Reeks bloeddrukmeters die geschikt zijn voor elke omgeving, van het dagelijkse leven tot en met ziekenhuisafdelingen.

SEOEL, Zuid-Korea, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) heeft op 10 februari bekendgemaakt specifiek voor ziekenhuisafdelingen het 'CART ON' te hebben gelanceerd, 's werelds eerste oplossing voor bloeddrukmetingen, die van een ringvormige bloeddrukmeter gebruikmaakt om automatisch de bloeddrukgegevens van ziekenhuispatiënten te meten en te beheren.

‘CART ON’ Solution Display Example

Met de lancering van CART ON gaan de bedrijfsactiviteiten van Sky Labs verder dan de bestaande poliklinische en consumentenmarkten en betreden het gebied van meetapparatuur in ziekenhuizen. Naarmate de specifieke oplossing voor ziekenhuisafdelingen wordt toegevoegd aan de gecertificeerde medische hulpmiddelen - de 'CART BP pro' voor ambulant klinisch gebruik en de 'CART BP' voor consumenten in het algemeen - is een assortiment voltooid dat zich richt op elke fase waarin bloeddrukmeting vereist is, van het dagelijkse leven tot en met ziekenhuisafdelingen.

De CART ON-oplossing is geoptimaliseerd voor meer gebruiksgemak in medische omgevingen door omslachtige meetprocedures te stroomlijnen. Wanneer medisch personeel een ringvormige bloeddrukmeter voorschrijft in plaats van een conventioneel manchetapparaat voor patiënten die 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM) nodig hebben, meet de ingebouwde fotoplethysmografiesensor (PPG) van het apparaat automatisch de bloeddruk van de patiënt en verzamelt relevante gegevens.

De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan Seers Technology's 'thynC'-platform voor de monitoring van opgenomen patiënten en worden automatisch verzonden naar en geregistreerd in het dashboard van de verpleegpost en het elektronische patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. Momenteel heeft Daewoong Pharmaceutical, een Zuid-Koreaans farmaceutisch bedrijf, de exclusieve verkooprechten voor deze oplossing in eigen land. Het is van plan deze te leveren aan ziekenhuisdistributienetwerken in het hele land.

Sky Labs heeft de technische en klinische betrouwbaarheid op mondiaal niveau gewaarborgd door vergelijkende klinische proeven uit te voeren met bestaande standaardmethoden, waaronder auscultatie, 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM) op basis van manchetten en invasieve arteriële lijn (A-lijn) om de klinische geldigheid van de ringvormige bloeddrukmeter die wordt toegepast op CART ON te bewijzen. Opvallend is dat het bedrijf, door middel van vergelijkende tests met de A-lijn, die als de 'gouden standaard' voor bloeddrukmeting wordt beschouwd, heeft aangetoond dat nauwkeurige meting mogelijk is, zelfs in situaties met grote bloeddrukschommelingen.

De invoering van de oplossing zal naar verwachting de werkefficiëntie van medisch personeel op ziekenhuisafdelingen verder verbeteren. In termen van verpleegkunde vermindert de oplossing potentiële fouten die kunnen optreden tijdens handmatige invoer en vereenvoudigt het registreren en rapporteren van taken, waardoor verpleegkundigen zich kunnen concentreren op hun belangrijkste professionele taken zoals het toedienen van medicatie en vloeistoffen. Artsen kunnen ook de nauwkeurigheid van diagnoses en de geschiktheid van medicatievoorschriften verbeteren op basis van objectieve gegevens die periodiek worden gemeten.

Ook het fysieke ongemak dat patiënten ervaren, zal naar verwachting verbeteren. Doordat er geen druk is door het aanspannen van de arm en er ook geen mechanisch geluid is, kunnen de slaapstoornissen die conventionele manchetbloeddrukmeters veroorzaken, tot een minimum worden beperkt. Bovendien is meting mogelijk zonder enige beperking, zelfs wanneer de patiënt zich in het ziekenhuis verplaatst of actief is, waardoor gemakkelijk gegevens over 24-uurs bloeddrukfluctuaties kunnen worden verzameld.

Jack Byunghwan Lee, CEO van Sky Labs, verklaarde: "CART ON is een oplossing die de efficiëntie van de behandeling van hypertensieve patiënten in ziekenhuisafdelingen verbetert door klinisch bewezen technologie". Hij voegde eraan toe: "We zullen doorgaan met het ontwikkelen van technologieën voor het meten van vitale functies, waaronder bloeddrukmeting, om bij te dragen aan de totstandkoming van een slimme ziekenhuisomgeving die tegelijkertijd de werkefficiëntie van medisch personeel en het comfort voor patiënten verbetert".

Over Sky Labs https://skylabs.io/en/

Sky Labs, opgericht in september 2015, is een bedrijf in de gezondheidszorg dat "CART" ontwikkelt en exploiteert, een medisch hulpmiddel en platform voor het uitvoeren van metingen van patiënten met chronische ziekten. Sinds de eerste CART in 2020 werd ontwikkeld voor het meten van atriale fibrillatie met behulp van cardiale signalen van optische sensoren, breidt het bedrijf zijn capaciteiten uit. In 2023 ontving Sky Labs goedkeuring voor medische hulpmiddelen voor "CART BP pro", een ringmeter die is ontworpen voor bloeddrukmeting gedurende 24 uur. In 2024 werd CART BP pro erkend door de Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) onder de bestaande medische procedure van '24-uurs ambulante bloeddrukmeting' (vergoedingscode 'E6547'), en wordt momenteel voorgeschreven in ziekenhuizen en klinieken in heel Korea. Bovendien lanceerde het bedrijf in september 2025 "CART BP", een ringvormige bloeddrukmeter voor consumenten, die beschikbaar is via zijn officiële online winkel en verschillende andere online kanalen.

