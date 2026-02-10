-Sky Labs lanza 'CART ON', la primera solución portátil de monitorización de la presión arterial tipo anillo del mundo para salas de hospital

SEUL, Corea del Sur, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (consejero delegado Jack Byunghwan Lee) anunció el día 10 el lanzamiento de 'CART ON', la primera solución de monitoreo de presión arterial específica para cada sala del mundo que utiliza un monitor de presión arterial tipo anillo para medir y gestionar automáticamente los datos de presión arterial de los pacientes hospitalizados.

‘CART ON’ Solution Display Example

Con el lanzamiento de CART ON, el alcance comercial de Sky Labs se ha expandido más allá de los mercados ambulatorios y de consumo, incorporándose al campo de la monitorización de pacientes hospitalizados. Al añadir esta solución específica para cada sala a los dispositivos médicos certificados (el "CART BP pro" para uso clínico ambulatorio y el "CART BP" para consumo general), se ha completado una línea que abarca todas las etapas donde se requiere la medición de la presión arterial, desde la vida diaria hasta las salas de hospitalización.

La solución CART ON está optimizada para mejorar la comodidad en entornos médicos, simplificando los procedimientos de medición engorrosos. Cuando el personal médico prescribe un monitor de anillo en lugar de un dispositivo convencional de brazalete para pacientes que requieren monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) las 24 horas, el sensor de fotopletismografía (PPG) integrado en el dispositivo mide automáticamente la presión arterial del paciente y recopila datos relevantes.

Los datos recopilados se vinculan con la plataforma de monitorización de pacientes hospitalizados de Seers Technology, "thynC", y se transmiten y registran automáticamente en el panel de control de la estación de enfermería y en el sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) del hospital. Actualmente, Daewoong Pharmaceutical, una compañía farmacéutica de Corea del Sur, tiene los derechos exclusivos de venta nacional para esta solución y planea suministrarla a las redes de distribución de hospitales de todo el país.

Sky Labs ha garantizado una fiabilidad técnica y clínica global mediante ensayos clínicos comparativos con los métodos estándar existentes, como la auscultación, la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) con brazalete y la línea arterial invasiva (línea A), para demostrar la validez clínica del tensiómetro de anillo aplicado a CART ON. En particular, mediante ensayos comparativos con la línea A, considerada el estándar de referencia para la medición de la presión arterial, la compañía demostró que es posible una monitorización precisa incluso en situaciones con fluctuaciones elevadas de la presión arterial.

Se espera que la introducción de la solución mejore aún más la eficiencia laboral del personal médico en las salas. En cuanto a enfermería, reduce los posibles errores que pueden producirse durante la entrada manual de datos y simplifica las tareas de registro e informes, lo que ayuda al personal de enfermería a centrarse en sus principales funciones profesionales, como la administración de medicamentos y fluidos. Los médicos también pueden mejorar la precisión del diagnóstico y la pertinencia de las prescripciones de medicamentos basándose en datos objetivos medidos periódicamente.

También se espera una mejoría en las molestias físicas que experimentan los pacientes. Al no existir presión al apretar el brazo ni ruido mecánico, se minimizan los problemas de sueño causados por los tensiómetros convencionales de brazalete. Además, la medición es posible sin restricciones adicionales, incluso cuando el paciente se mueve o realiza actividades dentro del hospital, lo que facilita la recopilación de datos de fluctuación de la presión arterial las 24 horas.

Jack Byunghwan Lee, consejero delegado de Sky Labs, afirmó: "CART ON es una solución que mejora la eficiencia del manejo de pacientes hipertensos en las salas mediante tecnología clínicamente probada. Seguiremos impulsando las tecnologías de monitorización de señales vitales, incluida la presión arterial, para contribuir al establecimiento de un entorno de sala inteligente que mejore simultáneamente la eficiencia del trabajo del personal médico y la comodidad de los pacientes."

Acerca de Sky Labs https://skylabs.io/en/

Fundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa del sector salud que desarrolla y opera "CART", un dispositivo médico de tipo anillo y una plataforma para la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas. Desde el desarrollo del primer CART en 2020 para la monitorización de la fibrilación auricular mediante señales cardíacas de sensores ópticos, la empresa ha ampliado sus capacidades. En 2023, Sky Labs recibió la aprobación como dispositivo médico para "CART BP pro", un monitor de tipo anillo diseñado para la medición de la presión arterial las 24 horas. En 2024, CART BP pro fue reconocido por el Servicio de Revisión y Evaluación de Seguros Médicos (HIRA) bajo el procedimiento médico vigente de "monitorización ambulatoria de la presión arterial las 24 horas" (código de reembolso "E6547"), y actualmente se prescribe en hospitales y clínicas de toda Corea. Además, en septiembre de 2025, la empresa lanzó "CART BP", un tensiómetro de tipo anillo para el consumidor, disponible a través de su tienda online oficial y otros canales online.

