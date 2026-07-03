Sky Labs presenta «CART BP pro» como una solución clave para ensayos clínicos farmacéuticos a escala mundial

BASILEA, Suiza, y SEÚL, Corea del Sur, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO: Jack Byunghwan Lee) anunció el día 2 que presentó su plataforma de datos en la 9th Digital Biomarkers in Clinical Trials Summit, celebrada en Basilea (Suiza). Durante el evento, la compañía destacó el potencial de su monitor de presión arterial en formato de anillo y sin manguito, CART BP pro, para optimizar los ensayos clínicos y la recopilación de datos de Evidencia en el Mundo Real (RWE, por sus siglas en inglés).

Sky Labs presents its ring-type blood pressure monitor, 'CART BP pro,' as a drug trial data platform at the 9th Digital Biomarkers in Clinical Trials Summit in Basel, Switzerland.

Esta cumbre es un evento internacional de renombre que reúne a farmacéuticas multinacionales, expertos en investigación clínica y empresas de salud digital para debatir métodos innovadores basados en dispositivos wearables y tecnologías sanitarias digitales. La edición de este año, celebrada en Basilea —sede mundial de Roche—, contó con la participación de aproximadamente 350 asistentes, entre ellos destacados representantes de Roche y Novartis.

Con su participación en este evento, Sky Labs busca posicionarse como un socio estratégico para las compañías farmacéuticas globales, proporcionando datos de signos vitales de alta calidad —recopilados con el consentimiento de los pacientes— para respaldar el desarrollo clínico de medicamentos. En Corea del Sur, la utilidad de esta plataforma ya está siendo validada en investigaciones impulsadas por el gobierno, tras su adopción en un estudio de cohortes a gran escala dirigido por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), dependientes de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA).

Durante su ponencia, Sky Labs compartió casos reales de aplicación y puso de relieve el valor de CART BP pro como plataforma de datos clínicos. En particular, la compañía despertó un gran interés al abordar las limitaciones fundamentales de los dispositivos convencionales de monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas (MAPA) con manguito, ampliamente utilizados en ensayos clínicos. Estos dispositivos, que comprimen repetidamente el brazo, alteran el sueño y generan molestias nocturnas, lo que incrementa la tasa de abandono de los participantes, eleva los costes de los estudios y retrasa los plazos de desarrollo clínico. De hecho, según un estudio de Viera et al. (2011), el 70,2% de los usuarios de dispositivos MAPA convencionales experimentó alteraciones del sueño debido a los despertares causados por las mediciones. Asimismo, entre los participantes con baja tolerancia al dispositivo, la tasa de fracaso en la obtención de datos adecuados durante 24 horas aumentó significativamente hasta el 50,0% en mediciones repetidas.[1]

Por el contrario, CART BP pro es un monitor de presión arterial sin manguito en formato de anillo que se lleva en el dedo, lo que permite recopilar datos de presión arterial durante las actividades cotidianas y el sueño sin interferencias ni molestias. Esto reduce drásticamente la carga de medición para los participantes y facilita la obtención continua y estable de signos vitales a largo plazo, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Además, CART BP pro no solo es aplicable en la fase de desarrollo de nuevos fármacos, sino también en la evaluación de la respuesta terapéutica a medicamentos ya comercializados. Mediante el seguimiento continuo de las variaciones de la presión arterial según el horario de administración, la dosis y el estilo de vida, el dispositivo contribuye a generar la Evidencia en el Mundo Real (RWE) necesaria para evaluar la eficacia, seguridad y el pronóstico de los pacientes.

Gracias a su precisión demostrada, CART BP pro cuenta actualmente con la cobertura del sistema nacional de seguro de salud de Corea del Sur. Asimismo, ha consolidado su credibilidad médica al ser recomendado oficialmente para su uso en la práctica clínica como monitor de presión arterial sin manguito certificado en la reciente actualización de las Directrices Coreanas para el Manejo de la Hipertensión (Korean Guidelines for the Management of Hypertension).

«Basándose en la tecnología de CART BP pro, validada por las directrices de la Korean Society of Hypertension (KSH) y la cobertura del seguro médico, validada tanto por las directrices médicas como por su inclusión en el sistema de seguro de salud nacional, hemos demostrado su potencial como una plataforma de datos de signos vitales de alta calidad para ensayos clínicos», afirmó Jack Byunghwan Lee, CEO de Sky Labs. «Nuestro objetivo es expandir los casos de uso de nuestra tecnología en la investigación clínica mediante colaboraciones estratégicas con compañías farmacéuticas internacionales».

Acerca de Sky Labs

Fundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa de tecnología sanitaria que desarrolla y opera «CART», un dispositivo médico en forma de anillo y una plataforma para la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas. En 2023, obtuvo la aprobación regulatoria para «CART BP pro», diseñado para la medición de la presión arterial durante 24 horas. En 2024, fue reconocido por el Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dentro del procedimiento de «monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas» (código E6547). En septiembre de 2025, la compañía lanzó «CART BP», un tensiómetro en forma de anillo destinado al público general, disponible en su tienda oficial en línea y en diversos canales digitales.

[1] Tolerability of the Oscar 2 ambulatory blood pressure monitor among research participants: a cross-sectional repeated measures study | BMC Medical Research Methodology | Springer Nature Link

Contactos de prensa

Inok Jung — [email protected]

Bomi Lee — [email protected]