SKY Technology et le développeur D'CENT Wallet signent un protocole d'entente sur le marketing

SÉOUL, Corée du Sud, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 7 avril 2022, SKY Technology Co., LTD et IoTrust, le développeur du portefeuille de cryptomonnaie D'CENT, ont annoncé la signature d'un protocole d'entente pour coopérer sur le marketing de SKY Play, une nouvelle plateforme commerciale NFT majeure lancée par SKY Technology.

SKY Technology, qui a récemment créé une société basée à Singapour, est sur le point d'émettre sa propre cryptomonnaie pour l'échange sur les marchés mondiaux. Elle publiera également une variété de nouveaux contenus de style de vie via SKY Play.

Sang-ok Chang, PDG de SKY Technology, a déclaré : « SKY Play est la plateforme commerciale NFT la plus facile, et nous saluons notre nouveau partenariat avec D'CENT, l'un des portefeuilles de cryptomonnaie les plus avancés sur le plan technologique et les plus compétitifs au monde sur le marché aujourd'hui. Chez SKY Technology, nous avons pour objectif unique de nous assurer que SKY Play offre le maximum de commodité, de fiabilité et d'accessibilité à tous ceux qui rejoignent cette nouvelle plateforme passionnante. »

Sangsu Baek, le PDG d'IoTrust a déclaré : « Les services DeFi ont connu une croissance fulgurante l'année dernière, et il ne fait aucun doute que les technologies NFT et P2E deviendront les applications de blockchain ultimes en 2022. Grâce à notre partenariat de plateforme basée sur NFT et P2E avec SKY Play, D'CENT jouera un rôle majeur dans l'expansion de l'écosystème blockchain, notamment en élargissant les opportunités en Asie du Sud-Est. »

SKY PLAY

En commençant par les jeux P2E faciles, SKY Play offrira une grande variété de contenus de style de vie, y compris des jeux, des films, des sports, de l'éducation et de l'art, qui seront tous fournis via une plateforme d'entreprise NFT facile optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile. SKY Play offrira un espace plus grand et meilleur qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer dans un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

D'CENT Wallet

D'CENT est un portefeuille matériel de cryptomonnaie de nouvelle génération offrant un ensemble robuste de fonctionnalités de sécurité. Chaque portefeuille froid D'CENT est construit sur une architecture multi-CI pour fournir la meilleure protection des clés privées. D'CENT dispose d'une authentification biométrique par empreintes digitales pour protéger la confidentialité et les données des utilisateurs et fonctionne avec les appareils mobiles via une connexion Bluetooth sécurisée pour plus de commodité sans fil.

