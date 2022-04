SKY Technology und DʼCENT Wallet-Entwickler unterzeichnen Marketing-Vereinbarung

SEOUL, Südkorea, 7. April 2022 /PRNewswire/ -- Am 7. April 2022 gaben SKY Technology Co., LTD und IoTrust, der Entwickler der DʼCENT-Kryptowährungs-Wallet, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Vermarktung von SKY Play, einer wichtigen neuen NFT-Geschäftsplattform von SKY Technology, bekannt.

SKY Technology, das vor kurzem ein Unternehmen mit Sitz in Singapur gegründet hat, ist bereit, seine eigene Kryptowährung für den Austausch auf den globalen Märkten auszugeben. Außerdem werden über SKY Play zahlreiche neue Lifestyle-Inhalte veröffentlicht.

Sang-ok Chang, CEO von SKY Technology, sagte: „SKY Play ist die ultimativ einfache NFT-Geschäftsplattform, und wir begrüßen unsere neue Partnerschaft mit DʼCENT, einer der technologisch fortschrittlichsten und weltweit wettbewerbsfähigsten Krypto-Wallets auf dem heutigen Markt. Wir bei SKY Technology haben es uns zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass SKY Play ein Höchstmaß an Komfort, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit für jeden bietet, der sich dieser aufregenden neuen Plattform anschließt."

Sangsu Baek, CEO von IoTrust, sagte: „DeFi-Dienste sind im letzten Jahr explosionsartig gewachsen, und es besteht kein Zweifel daran, dass NFTs und P2E die Blockchain-Killer-Apps des Jahres 2022 sein werden. Durch unsere NFT- und P2E-basierte Plattformpartnerschaft mit SKY Play wird DʼCENT eine wichtige Rolle bei der Expansion des Blockchain-Ökosystems spielen, unter anderem durch die Ausweitung der Möglichkeiten in Südostasien."

SKY PLAY

Angefangen mit einfachen P2E-Spielen wird SKY Play eine große Vielfalt an Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter Spiele, Filme, Sport, Bildung und Kunst, die alle über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt werden, die für mobile UI/UX optimiert ist. SKY Play wird einen größeren und besseren Raum als ein einfaches Portal bieten und Nutzer und Dienstanbieter ermutigen, innerhalb eines benutzerfreundlichen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ökosystems zu wachsen und zu gedeihen.

DʼCENT Wallet

DʼCENT ist eine Hardware-Wallet der nächsten Generation für Kryptowährungen, die eine Reihe robuster Sicherheitsfunktionen bietet. Jede Cold Wallet von DʼCENT basiert auf einer Multi-IC-Architektur, um den stärksten Schutz der privaten Schlüssel zu gewährleisten. DʼCENT verfügt über eine biometrische Fingerabdruck-Authentifizierung, um die Privatsphäre und die Daten der Benutzer zu schützen, und arbeitet mit mobilen Geräten über eine sichere Bluetooth-Verbindung zusammen, um kabellos zu sein.

