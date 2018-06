Skyhawk Therapeutics annonce une ronde d'investissement en actions de 40 millions USD

Les participants à la ronde d'investissement en actions ordinaires comprennent des collaborateurs stratégiques, des investisseurs familiaux majeurs, et des fonds de capital-risque de premier plan. La ronde a inclus des fonds axés sur la biotechnologie tels qu'Alexandria Venture Investments, GreatPoint Ventures, ShangPharma Innovation et Agent Capital, des investisseurs familiaux majeurs tels que Tim Disney, le Duc de Bedford, la Famille Reilly, ainsi que d'autres firmes d'investissement privées axées sur la technologie.

« Nous sommes très focalisés sur l'opportunité de développer des médicaments extraordinaires pour les patients », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Skyhawk. « Grâce à notre nouvelle alliance stratégique et cette nouvelle ronde d'investissement, la société est bien placée et capitalisée pour faire avancer à la fois nos programmes de partenariat en neurologie et nos programmes internes qui sont actuellement axés sur un ensemble de traitements du cancer basés sur l'épissage de l'ARN. »

À propos de Skyhawk

Skyhawk Therapeutics s'investit dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies utilisant sa nouvelle plateforme STAR* (Small molecule Therapies for Alternative splicing in RNA) pour développer des médicaments à petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients.

