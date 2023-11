SkyPixel et DJI invite le public à participer à leur 9e concours annuel de photographie et de vidéographie

Stimuler l'innovation et façonner l'avenir de la photographie aérienne par la collaboration

SHENZHEN, Chine, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DJI et SkyPixel, une des communautés de photographie et de vidéographie aériennes les plus populaires au monde, sont fiers d'annoncer le 9e concours annuel SkyPixel de photographie et vidéographie ( www.skypixel.com/contests/2023 ). Du 7 novembre 2023 au 2 février 2024, le concours de cette année encouragera les créateurs à repousser leurs limites créatives, à favoriser les percées et à être les pionniers des nouvelles tendances en photographie et vidéographie aériennes. Pour refléter la valeur du processus créatif, la valeur totale des prix s'élève à plus de 200 000 $.

« L'art de l'expression visuelle consiste à repousser les limites de l'esprit et à nourrir la pensée créative », a déclaré Nan Li, responsable de la photographie de Southern Weekly. Pour sa 9e édition, le concours annuel de photographie et de vidéographie SkyPixel continue de mettre en avant des moments captivants capturés du ciel. Le concours éveillera la curiosité du public, réinventera l'art photo et vidéo et plongera les visiteurs dans le monde enchanteur de la photographie aérienne.

Une compétition façonnée par le public

Le concours annuel SkyPixel de photographie et vidéographie rend hommage aux histoires remarquables qui ont façonné l'art de la capture d'images. Que ce soit de la terre ferme ou en vol dans le ciel, ces histoires incarnent l'esprit créatif et audacieux qui définit cet art. Depuis sa fondation il y a neuf ans, SkyPixel mobilise ses utilisateurs et s'efforce de façonner un concours qui reflète authentiquement les désirs et les aspirations de la communauté mondiale. Cette approche inclusive a attiré 260 000 soumissions et recueilli plus d'un milliard de vues dans le monde, faisant du concours une plateforme où les photographes et les œuvres exceptionnels reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent et où un plus grand nombre de personne peuvent apprécier l'attrait de la photographie aérienne. La croissance de la plateforme Skypixel témoigne de la joie de la création, du caractère explorateur des nouvelles tendances et des avancées dans le domaine de la photographie aérienne.

Cette année, le concours SkyPixel apporte des changements passionnants qui promettent d'élever la concurrence. En parallèle au concours principal, trois nouveaux concours mensuels ont été lancés et se concentreront chaque mois sur une catégorie unique. Le concours de novembre mettra l'accent sur la longueur multi-focale, celui de décembre sur les images en vue subjective, et celui de janvier sur la photographie à main levée. Les soumissions aux concours mensuels peuvent également être inscrites au concours principal, où elles peuvent concourir pour les prix mensuels et globaux. De plus, une nouvelle catégorie créative destinée aux vidéos a été créée, offrant encore plus de possibilités aux participants de présenter leurs talents.

Juges de premier plan

Une amélioration notable cette année est l'impressionnant panel de juges dans les catégories de photographie et de vidéographie. Dans le domaine de la photographie, le jury se composé d'experts chevronnés comme Wen Huang, juge et rédactrice en chef de World Press Photo, Anne Farrar, rédactrice en chef adjointe de la photographie chez National Geographic, Nan Li, responsable de la photographie de Southern Weekly, et Daniel Kordan, un photographe de paysage renommé.

Dans la catégorie vidéo, les juges comprennent Michael Fitzmaurice, réputé pour son travail sur des films tels que « Jumanji: Welcome to the Jungle », Xiaoshi Zhao, connu pour son travail primé sur « Forever Enthralled », Bing Xi, une figure éminente de l'industrie de la télévision chinoise, et le célèbre cinéaste Brandon Li.

Prix percutants

Dans une année remplie d'enthousiasme, SkyPixel et DJI sont fiers de présenter 79 prix représentant une valeur totale de plus de 200 000 $. Les lauréats du prix Best Work remporteront un Inspire 3 dans la catégorie vidéographie et un Hasselblad X2D 100C dans la catégorie photogrphie ; chacun de ces prix a une valeur de 20 000 $ et 14 000 $. En outre, ils obtiendront la désignation de créateur officiel SkyPixel et recevront un trophée prestigieux ainsi qu'un certificat de récompense pour honorer leur réussite. D'autres prix de premier rang seront remis lors du concours, y compris un DJI Mavic 3 Pro, DJI Air 3, DJI Avata, Osmo Pocket 3, Osmo Action 4 et Osmo Mobile 6, offrant encore plus de possibilités à nos participants talentueux d'élargir leur créativité.

Détails du 9e concours annuel de photographie et de vidéographie SkyPixel

Le concours de photographie comprend quatre catégories :

Catégorie Nature – Une force de la nature

Embrassez le pouvoir et la beauté de Mère Nature. Partagez des moments de nature profondément impactants qui résument sa grandeur.

Catégorie Architecture – Beauté du design

L'architecture est le mariage de l'art et de l'innovation. Célébrez ces exploits de design en mettant en valeur les bâtiments et les structures qui inspirent la créativité.

Catégorie Portrait – Portrait dans le ciel

Les portraits ont une capacité inégalée à captiver le public. Immortalisez un moment et célébrez vos sujets avec un portrait qui capture leur essence même.

Catégorie Sports – Plus qu'un jeu

Capturez le monde exaltant du sport en photographiant des moments passionnants qui reflètent la signification profonde que votre sport choisi a dans la vie des gens.

Remarque : toutes les photos doivent être prises à l'aide d'un drone, et chaque image doit avoir une taille d'au moins 3 Mo avec une résolution de 300 dpi ou plus. Les données EXIF doivent être conservées.

Le concours de vidégraphie comprend cinq catégories :

Catégorie Nature – Une force de la nature

Partagez des moments de connexion profonde avec le monde naturel et capturez sa magnificence.

Catégorie Ville – Inspiration urbaine

Explorez l'influence transformatrice des villes sur leurs habitants, façonnant les perspectives et les communautés.

Catégorie Voyage – Explorer les destinations

Transportez le public dans un voyage inoubliable, en capturant des paysages, des gens et votre amour du voyage pour raconter des histoires visuelles captivantes.

Catégorie Sports – Plus qu'un jeu

Capturez la puissance, la vitesse et la beauté du sport et montrez l'esprit compétitif des sportifs qui cherchent constamment à aller de l'avant.

Créativité – Sortir des sentiers battus

Sans restriction sur le sujet, les créateurs sont encouragés à explorer de nouvelles approches en matière de concepts créatifs, de styles narratifs et de techniques de tournage.

Remarque : Toutes les vidéos soumises doivent contenir au moins 30 secondes de vidéo capturée avec de l'équipement DJI.

Veillez toujours à faire preuve de prudence lorsque vous filmez dans les airs, à observer l'environnement de vol et à suivre la réglementation locale en tout temps.

Détails du processus de soumission

Ouverture des soumissions : 7 novembre 2023, 5 h 00 (UTC+1)

Fermeture des soumissions : 2 février 2024, 16 h 59 (UTC+1)

Annonce des lauréats : 19 mars 2024, 5 h 00 (UTC+1)

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site Web du 9e concours annuel de photographie et de vidéographie SkyPixel pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles et les lignes directrices du concours : www.skypixel.com/contests/2023

À propos de SkyPixel

Fondé en 2014, SkyPixel est une communauté mondiale de premier plan destinée aux photographes et vidéastes aériens. La plateforme compte plus de 42 millions d'utilisateurs enregistrés et héberge des milliers d'images et de vidéos aériennes téléchargées quotidiennement dans le monde entier. En novembre 2022, SkyPixel a organisé son 8e concours annuel de photographie et de vidéographie aériennes, recevant plus de 65 000 soumissions de 124 pays et régions. Pour en savoir plus, consultez le site : www.skypixel.com .

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI a mené le monde avec des innovations de drones civils qui ont permis aux individus de prendre leur envol pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité, et aux professionnels de transformer entièrement leur travail. Aujourd'hui, DJI s'efforce de construire un monde meilleur en promouvant continuellement l'avancement humain. Animé par un état d'esprit axé sur les solutions et une véritable curiosité, DJI a étendu ses ambitions dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, et l'inspection des infrastructures. Dans toutes applications, les produits DJI offrent des expériences qui ajoutent de la valeur aux vies dens gens du monde entier de manière plus profonde que jamais.

