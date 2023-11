SkyPixel und DJI rufen zur Teilnahme am 9. jährlichen Foto- und Videowettbewerb auf

Förderung von Innovation und Gestaltung der Zukunft der Luftfotografie durch Zusammenarbeit

SHENZHEN, China, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- DJI und SkyPixel, eine der weltweit beliebtesten Online-Communities für Luftbildfotografie und -videografie, kündigen stolz den 9. jährlichen SkyPixel Foto- und Videowettbewerb an ( www.skypixel.com/contests/2023 ). Der diesjährige Wettbewerb läuft vom 7. November 2023 bis zum 2. Februar 2024 und ermutigt Kreative, ihre Grenzen zu erweitern, Durchbrüche zu fördern und neue Trends in der Luftbildfotografie und -videografie zu setzen. Um den Wert des kreativen Prozesses widerzuspiegeln, ist das Gesamtpreispaket über 200.000 $ wert.

„Bei der Kunst des visuellen Ausdrucks geht es darum, die Grenzen des Geistes zu erweitern und kreative Gedanken zu fördern", sagte Nan Li, Photo Director von Southern Weekly. Auch im 9. Jahr seines Bestehens ist der jährliche SkyPixel Foto- und Videowettbewerb ein Fenster zu fesselnden Momenten, die aus dem Himmel aufgenommen wurden. Dieser Wettbewerb wird die Neugierde wecken, die Kunst der Bilder neu definieren und die Öffentlichkeit in die bezaubernde Welt der Luftbildfotografie eintauchen lassen.

Ein von Ihnen geformter Wettbewerb

Der SkyPixel Annual Photo & Video Contest ist eine Würdigung der bemerkenswerten Geschichten, die die Kunst der Bilderfassung geprägt haben. Ob auf festem Boden oder in der Luft, diese Geschichten verkörpern den kreativen und wagemutigen Geist, der die Branche ausmacht. Im Laufe von neun Jahren hat SkyPixel seine Nutzer umarmt und sich bemüht, einen Wettbewerb zu gestalten, der die Wünsche und Bestrebungen der globalen Gemeinschaft authentisch widerspiegelt. Dieser integrative Ansatz hat zu unglaublichen 260.000 Einsendungen und mehr als einer Milliarde Views weltweit geführt. Das macht die Plattform zu einem Ort, an dem außergewöhnliche Werke und Fotografen die Anerkennung erhalten, die sie verdienen, und an dem mehr Menschen die Faszination der Luftbildfotografie schätzen können. Das Wachstum der Skypixel-Plattform ist ein Beweis für die Freude an Kreation, die Erforschung neuer Trends und die Weiterentwicklung der Luftfotografie.

Der diesjährige SkyPixel Foto- und Videowettbewerb bringt aufregende Veränderungen mit sich, die den Wettbewerb aufwerten werden. Neben dem Hauptwettbewerb wurden drei neue monatliche Wettbewerbe eingeführt, wobei sich jeder Monat auf eine einzigartige Kategorie konzentriert. Im November liegt der Schwerpunkt auf der Mehrfachbrennweite, im Dezember auf FPV-Bildern und im Januar auf der Handheld-Fotografie. Die Beiträge zu den monatlichen Wettbewerben können auch für den Hauptwettbewerb eingereicht werden, bei dem sie sowohl für den Monats- als auch für den Gesamtpreis antreten können. Darüber hinaus wurde eine neue kreative Kategorie für Videoersteller integriert, die den Teilnehmern noch mehr Möglichkeiten bietet, ihre Talente vorzustellen.

Branchenführende Juroren

Eine bemerkenswerte Verbesserung in diesem Jahr ist die beeindruckende Jury in den Kategorien Foto und Video. Im Bereich Fotografie gibt es erfahrene Experten wie Wen Huang, Jurymitglied und leitender Redakteur bei World Press Photo, Anne Farrar, stellvertretende Chefredakteurin für Fotografie bei National Geographic, Nan Li, Fotodirektorin von Southern Weekly, und Daniel Kordan, ein renommierter Landschaftsfotograf.

In der Videokategorie gehören Michael Fitzmaurice, der unter anderem für "Jumanji: Welcome to the Jungle", und Xiaoshi Zhao, der für seine preisgekrönte Arbeit an "Forever Enthralled" bekannt ist, zur Jury. Bing Xi, eine prominente Figur in der chinesischen TVC-Branche, und der bekannte Filmemacher Brandon Li runden das Panel ab.

Wirkungsvolle Preise

In einem Jahr voller Aufregung sind SkyPixel und DJI stolz darauf, insgesamt 79 Preise im Gesamtwert von über 200.000 US-Dollar zu verleihen. Die Gewinner der Auszeichnung "Bestes Werk" gehen mit einem Inspire 3 in der Videokategorie und einer Hasselblad X2D 100C in der Fotokategorie nach Hause, die Preise sind jeweils 20.000 US-Dollar und 14.000 US-Dollar wert. Außerdem werden sie als offizieller SkyPixel Creator unterzeichnet und erhalten eine prestigeträchtige Trophäe und eine Urkunde, um ihre Leistung zu würdigen. Unser Angebot an weiteren Preisen umfasst hochkarätige Angebote wie den DJI Mavic 3 Pro, DJI Air 3, DJI Avata, Osmo Pocket 3, Osmo Action 4 und Osmo Mobile 6, die unseren talentierten Teilnehmern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Kreativität zu entfalten.

Details zum 9. jährlichen SkyPixel Foto- und Videowettbewerb

Der Fotowettbewerb besteht aus vier Kategorien:

Die Kategorie Natur - Eine Kraft der Natur

verkörpert die Kraft und Schönheit von Mutter Natur. Teilen Sie tiefe, einflussreiche Momente der Natur, die ihre Pracht verkörpern.

Die Kategorie Architektur - Beauty in Design

Architektur ist die Verbindung von Kunst und Innovation. Würdigen Sie diese Meisterleistungen des Designs, indem Sie die Gebäude und Strukturen zeigen, die die Kreativität inspirieren.

Die Kategorie Porträt - Porträt im Himmel

Porträts verfügen über die einzigartige Fähigkeit, das Publikum wie kein anderes Medium zu begeistern. Verewigen Sie einen Moment und stärken Sie Ihre Motive durch ein Porträt, das ihr wahres Wesen einfängt.

Die Sportkategorie - Mehr als ein Spiel

Fangen die aufregende Welt des Sports ein und demonstrieren Sie die aufregenden Momente und die tiefgreifende Bedeutung, die Ihr ausgewählter Sport für das Leben der Menschen hat.

Bitte beachten Sie: Alle Fotos müssen mit einer Drohne aufgenommen werden, und jedes Bild muss mindestens 3 MB groß sein und eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. EXIF-Daten sollten beibehalten werden.

Der Videowettbewerb besteht aus fünf Kategorien:

Die Kategorie Natur - Eine Kraft der Natur

Teilen Sie Momente der tiefen Verbindung mit der Natur und fangen Sie ihre atemberaubende Pracht ein.

Die Kategorie Stadt - Urbane Inspiration

Erforschen Sie, wie Städte einen transformativen Einfluss auf ihre Bewohner haben und Perspektiven und Gemeinschaften formen.

Die Reisekategorie – Ziele erforschen

Nehmen Sie uns mit auf eine unvergessliche Reise, indem Sie Landschaften, Menschen und Ihre Liebe zum Reisen in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln.

Die Sportkategorie - Mehr als ein Spiel

Fangen Sie die Kraft, Geschwindigkeit und Schönheit des Sports ein und zeigen den Wettbewerbsgeist der Zukunft.

Kreativ — Die Form aufbrechen

Ohne thematische Einschränkungen werden die Filmemacher ermutigt, neue Ansätze in Bezug auf kreative Konzepte, Erzählstile und Filmtechniken zu erkunden.

Bitte beachten Sie: Alle eingereichten Videos müssen mindestens 30 Sekunden an Aufnahmen mit DJI-Ausrüstung enthalten.

Fliegen Sie immer mit Vorsicht, beachten Sie die Flugumgebung und befolgen Sie jederzeit die örtlichen Vorschriften.

Einreichungsdetails

Startdatum der Einreichung: November 7, 2023, 5:00 (UTC+1)

Enddatum der Einreichung: Februar 2, 2024, 16:59 (UTC+1)

Bekanntgabe des Preises: März 19, 2024, 5:00 (UTC+1)

Interessierte Teilnehmer können die Website des 9. jährlichen SkyPixel Foto- und Videowettbewerbs besuchen, um weitere Informationen zu den Wettbewerbsregeln und Richtlinien zu erhalten: www.skypixel.com/contests/2023

Informationen zu SkyPixel

SkyPixel, gegründet 2014, ist eine führende globale Community für Luftfotografen und Videografen. Die Plattform hat mehr als 42 Millionen registrierte Nutzer und beherbergt täglich Tausende von Luftbildern und -videos auf der ganzen Welt. Im November 2022 veranstaltete SkyPixel seinen 8. jährlichen Fotowettbewerb für Luftaufnahmen und erhielt über 65.000 Einsendungen aus 124 Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.skypixel.com

Informationen zu DJI

Seit 2006 steht DJI an der Weltspitze mit zivilen Drohneninnovationen, die es Einzelpersonen ermöglichen, zum ersten Mal zu fliegen, Visionären, ihre Fantasie in die Realität umzusetzen, und Profis, ihre Arbeit völlig zu verändern. Heute dient DJI dem Aufbau einer besseren Welt durch kontinuierliche Förderung des menschlichen Fortschritts. Mit einer lösungsorientierten Denkweise und echter Neugier hat DJI seine Ambitionen auf Bereiche wie Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit, Vermessung und Kartierung sowie Infrastrukturinspektion ausgedehnt. In jeder Anwendung bieten DJI-Produkte Erlebnisse, die das Leben auf der ganzen Welt auf tiefgreifendere Weise verbessern als je zuvor.

