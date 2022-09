SKYPlay lança versão beta da plataforma blockchain e do jogo CoinGrid

SEUL, Coreia do Sul, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SKYPLAY Inc. anunciou o lançamento beta de sua plataforma blockchain, SKYPlay, e do eP2E (jogo fácil de jogar para lucrar) CoinGrid.

Sob a liderança da empresa de Singapura, a SKYPLAY Inc. listou sua criptomoeda, a SKP (SKYPlay Token), na MEXC, uma das principais plataformas globais de trading de ativos digitais. A SKYPLAY Inc. desenvolverá e publicará continuamente uma série de games eP2E com base na blockchain de segunda camada da Ethereum, a rede Polygon (MATIC), e além do CoinGrid, lançado juntamente com a plataforma SKYPlay, pretende lançar mais dois jogos ainda este ano.

Antes do lançamento oficial da plataforma SKYPlay no final deste ano, sua estabilidade e confiabilidade serão garantidas com funções importantes como o sistema SWAP e o marketplace para transações de NFTs em ordens sequenciais. Além disso, a SKYPLAY Inc. aumentará a presença da SKP no mercado, listando a SKP em exchanges de criptomoedas globais e nacionais de renome.

A plataforma SKYPlay está ampliando seu conteúdo promovendo o X2E (X to Earn), um novo mercado de tecnologia de aplicativos, com base em seu slogan de marca, conteúdos FUEL—uphold Fun (diversão), Utility (utilidade) e Easy (fácil), mantendo, ao mesmo tempo, a Liquidity (liquidez) da plataforma.

O CoinGrid é o primeiro jogo casual desenvolvido e apresentado por Kyung-Min Kim, CEO da IDaNote e ex-gerente global do "Modoo Marble" da Netmarble. O game gerou expectativas positivas no mercado desde a abertura de seu pré-registro.

Sang-ok Chang, CEO da SKYPLAY Inc., declarou: "Estamos ampliando o grupo de usuários com eventos e atividades da comunidade com base em comunidades de usuários já estabelecidas em mais de 170 países. A SKYPlay criará conteúdos de NFTs que atendam a estilos de vida variados, além de jogos casuais populares, para garantir a "sustentabilidade" e a "estabilidade" da plataforma. Desenvolveremos um ecossistema aberto, que crescerá com os usuários por meio da incorporação da inovação e de tecnologias fáceis de usar."

SKYPlay

A SKYPlay oferecerá uma rica variedade de conteúdos de estilo de vida, como jogos P2E fáceis, esportes, educação, música e arte, e tudo isso será oferecido por meio de uma plataforma comercial simples de NFTs, otimizada para interface e experiência do usuário móvel.

A SKYPlay oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e provedores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

FONTE SKYPlay

