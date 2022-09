SKYPlay torna-se global com listagem na ProBit Global

SEUL, Coreia do Sul, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SKYPLAY Inc. anunciou a listagem de sua criptomoeda, a SKP (SKYPlay Token) na ProBit Global — uma das principais plataformas globais de negociação de ativos digitais.

A SKYPlay iniciou seus primeiros passos para se tornar uma plataforma oficial da blockchain, ao listar a SKP na MEXC Global no mês de maio. Após a listagem na MEXC e na ProBit Global, a empresa pretende acelerar o processo de expansão de sua presença global à medida que continua a listar a SKP em importantes exchanges de criptomoedas globais e nacionais.

SKYPLAY X ProBit Global

O SKP, a principal moeda da plataforma SKYPlay, utiliza a rede Polygon (MATIC), que oferece taxas baixas de transação, velocidade e escalabilidade como uma das principais blockchains de segunda camada da Ethereum.

Sob a liderança da corporação de Singapura, a SKYPLAY Inc. lançará uma variedade de novos conteúdos de estilo de vida, bem como uma gama de jogos eP2E por meio da SKYPlay–a plataforma de negócios P2E e NFT mais fácil. Além do lançamento da Coin Grid e da plataforma SKYPlay, dois outros jogos serão lançados este ano, incluindo um jogo da Retrocat, que acabou de anunciar a assinatura de um contrato de integração com a SKYPlay.

O CEO da SKYPLAY Inc., Sang-ok Chang, declarou: "A SKYPlay expandiu os usuários comunitários de 170 países com eventos e atividades de entretenimento. Em toda a listagem da ProBit Global, temos o prazer de demonstrar a confiabilidade e a escalabilidade, delineando nosso roteiro consistente com o slogan da nossa marca, FUEL — apoiar os conteúdos de Fun (Diversão), Utility (Utilidade) e Easy (Facilidade), mantendo, ao mesmo tempo, intacta a Liquidez da plataforma."

SKYPlay

A SKYPlay oferecerá uma rica variedade de conteúdos de estilo de vida, como jogos P2E fáceis, esportes, educação, música e arte, e tudo isso será oferecido por meio de uma plataforma comercial simples de NFTs, otimizada para interface e experiência do usuário móvel.

A SKYPlay oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e provedores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

ProBit Global

A ProBit Global é uma das 20 maiores exchanges de criptomoedas do mundo que oferece acesso ilimitado para negociar e comprar Bitcoin, Ethereum e mais de 600 altcoins em mais de mil mercados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892189/SKYPLAY_X_ProBit_Global_ID_45f5c073b4a7.jpg

FONTE SKYPlay

