SkyPower e governo do Uzbequistão anunciam assinatura de contrato histórico para compra de 1.000 MW de energia solar

"Desenvolver os setores de tecnologia limpa e renovável do Canadá e incentivar a exportação de ideias e soluções geradas localmente que beneficiem o mundo é uma prioridade para o nosso governo", afirmou o ministro de Comércio Exterior do Canadá, François-Philippe Champagne. "Estou feliz em ver que líderes setoriais como a SkyPower Global nos estão ajudando rumo a esse objetivo. A parceria histórica com a UzbekEnergo e com o governo do Uzbequistão impulsionará o crescimento da região e ajudará a estabelecer a expertise canadense nesse setor em rápido crescimento. Parabenizo a equipe SkyPower por pensar grande."

"Ainda há mais de um bilhão de pessoas no mundo todo sem acesso a serviços de energia, e a nossa missão é levar energia solar a quem mais precisa", disse o diretor-executivo da SkyPower, Kerry Adler. "Esta é uma parceria histórica que beneficiará o governo do Uzbequistão e a SkyPower, e estamos felizes em construir a primeira instalação de energia solar do Uzbequistão. A visão de vanguarda do presidente Mirziyoyev para o Uzbequistão, juntamente com o compromisso dos vice-primeiros-ministros e das lideranças do Escritório Nacional de Gestão de Projetos e da Uzbekenergo, realmente ajudou a colocar esse projeto em marcha. O Uzbequistão é um país que oferece excelentes oportunidades para investidores estrangeiros dentro da visão de crescimento e expansão do presidente Mirziyoyev."

O presidente Shavkat Mirziyoyev tem sido elogiado pela sua abordagem progressiva em prol do crescimento econômico do país, e o projeto da SkyPower será pioneiro na geração de energia solar no Uzbequistão. O projeto contribuirá com uma quantia estimada em US$ 2,9 bilhões para o PIB do Uzbequistão e criará milhares de postos de trabalho. Ele levará o Uzbequistão a cerca de 10% de sua capacidade total de geração de energia renovável, ajudando o país a atingir seus compromissos com o Acordo de Paris de 2030 e gerar energia para o povo do Uzbequistão.

Sobre a SkyPower Global

Com uma história de mais de 15 anos, a equipe global da SkyPower possui uma vasta trajetória somada de mais de 1.000 anos de experiência em energia e em grandes projetos de infraestrutura.

A experiente e bem-sucedida equipe da SkyPower construiu, organizou e adquiriu uma extensa tubulação de mais de 25 GW em todo o mundo. Parte dela foi recentemente anunciada em acordos bilaterais e outras adjudicações contratuais para construção no Oriente Médio, na África e na Ásia Meridional nos próximos cinco anos.

A SkyPower possui mais de 30 contratos de compra de energia solar em escala de serviços públicos. Esses contratos estão em diferentes estágios de desenvolvimento, construção e operação e são orçados em bilhões de dólares em vendas de energia renovável em longo prazo para grandes companhias de serviços públicos e governos ao redor do mundo. Para obter mais informações, visite o nosso site em www.skypower.com.

