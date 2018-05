SkyPower et le gouvernement ouzbèke annoncent la signature d'un contrat historique d'achat d'électricité solaire de 1 000 MW

François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international du gouvernement du Canada, a souligné : « Donner de l'élan au secteur des technologies propres et renouvelables du Canada et encourager l'exportation d'idées et de solutions élaborées localement qui profitent au monde entier sont une priorité pour notre gouvernement. Je suis heureux de voir des leaders de l'industrie comme SkyPower Global nous aider à atteindre cet objectif. Ce partenariat historique avec Uzbekenergo et le gouvernement ouzbèke stimulera la croissance dans la région et aidera à faire rayonner l'expertise canadienne dans ce secteur en plein essor. Je félicite l'équipe de SkyPower d'avoir vu les choses en grand ! »

Kerry Adler, président-directeur général de SkyPower, a déclaré : « À l'échelle mondiale, il y a encore plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services énergétiques. Nous nous sommes fixé comme mission d'apporter l'énergie solaire aux personnes qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'un partenariat historique qui profitera à la fois au gouvernement ouzbèke et à SkyPower, et nous sommes heureux de construire la première installation d'énergie solaire en Ouzbékistan. La vision avant-gardiste du président Mirziyoyev pour l'Ouzbékistan, ainsi que l'engagement des vice-premiers ministres et le leadership du Bureau national de gestion des projets, ont véritablement contribué, de concert avec la direction d'Uzbekenergo, à faire avancer ce projet. L'Ouzbékistan est un pays qui offre de très grandes opportunités aux investisseurs étrangers dans le cadre de la vision du président Mirziyoyev en termes de croissance et d'expansion ».

Le président ouzbèke, Shavkat Mirziyoyev, a été félicité pour son approche progressiste à l'égard de la croissance de l'économie nationale, et le projet SkyPower sera le tout premier relatif à la production d'énergie solaire en Ouzbékistan. Le projet contribuera à hauteur d'environ 2,9 milliards de dollars au produit intérieur brut de l'Ouzbékistan et créera des milliers d'emplois. Cela portera l'Ouzbékistan à produire environ 10 % de sa capacité totale de production d'énergies renouvelables et aidera donc le pays à remplir ses engagements sur le climat de Paris à l'horizon 2030, tout en apportant de l'électricité à la population ouzbèke.

À propos de SkyPower Global

Ancrée dans le secteur depuis plus de 15 ans, l'équipe mondiale de SkyPower est très chevronnée et ses membres totalisent, à eux tous, plus d'un millier d'années d'expérience en termes d'énergie et de projets d'infrastructure à grande échelle.

Expérimentée et accomplie, l'équipe de SkyPower a construit, assemblé et acquis un vaste portefeuille représentant plus de 25 GW dans le monde entier. Certains de ces projets ont récemment fait l'objet d'annonces dans le cadre d'accords bilatéraux et de l'octroi d'autres contrats, et ils seront construits au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud dans les cinq ans à venir.

Plus de 30 contrats d'achat d'électricité (CAE) solaire à échelle industrielle de SkyPower et contrats à divers stades de développement, construction et exploitation de l'entreprise représentent des milliards de dollars de ventes d'énergie renouvelable à long terme aux principaux services publics et gouvernements du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.skypower.com.

