SKYWORTH stellt 7 neue Fernseher und seine globale Markenstrategie vor

Leading the World, Together

LAS VEGAS, 9. November 2019 /PRNewswire/ -- Am 7. Januar 2019 hat SKYWORTH (weltweit führend in der Branche der Haushaltsgeräte) im Palace Ballroom des Caesars Palace Hotel & Casino in Las Vegas (USA) einen Global Media Launch veranstaltet. Auf dieser Konferenz hat SKYWORTH 7 neue Fernseher mit neuer Technik vorgestellt und die weltweite neue Markenstrategie des Unternehmens angekündigt