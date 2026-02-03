Slingshot Biosciences annonce une expansion rapide sur les marchés du Royaume-Uni et de l'Union européenne

La société novatrice dans le domaine des sciences de la vie et leader de la technologie de biomimétisme cellulaire synthétique par ingénierie de précision étend ses activités au Royaume-Uni et dans l'Union européenne afin d'accélérer la thérapie cellulaire et génique ainsi que le développement pharmaceutique.

EMERYVILLE, Californie, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Slingshot Biosciences, pionnière de la technologie de biomimétisme cellulaire synthétique pour les contrôles de cytométrie de flux, a annoncé aujourd'hui son expansion sur les marchés du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Cet investissement offre aux innovateurs de produits de la région un accès plus large et une adoption plus rapide des contrôles de biomarqueurs reproductibles et de première qualité de Slingshot dans leurs programmes de développement d'essais cellulaires. La croissance agressive de l'entreprise se poursuit, stimulée par l'adoption massive de sa technologie de biomimétisme cellulaire par des centaines de sociétés pharmaceutiques, d'entreprises de biotechnologie, d'organismes de recherche sous contrat (ORC), de laboratoires de diagnostic clinique et de centres médicaux universitaires dans le monde entier.

« Le Royaume-Uni et l'Union européenne représentent l'un des marchés des sciences de la vie les plus dynamiques et les plus innovants au monde », a déclaré Glenn Bilawsky, directeur général de Slingshot Biosciences. « (...) ces régions abritent des instituts de recherche de premier plan, des entreprises leaders en thérapie cellulaire et des sociétés pharmaceutiques internationales qui partagent notre volonté de faire progresser la rigueur scientifique et la reproductibilité. Nous nous réjouissons de l'adoption rapide de notre technologie sur ces marchés et renforçons notre engagement envers les chercheurs et les fabricants dans leur mission d'accélérer et de fiabiliser le développement de thérapies susceptibles de sauver des vies ».

La plateforme propriétaire de Slingshot Biosciences fournit des mimétismes cellulaires synthétiques conçus avec précision qui éliminent la variabilité, la fragilité et l'inefficacité opérationnelle inhérentes aux contrôles biologiques traditionnels. La cohérence entre les lots permet d'obtenir des coefficients de variation pouvant descendre jusqu'à 0,1 %. Les chercheurs souhaitent depuis longtemps avoir accès à des biomimétismes cellulaires produites en masse, contenant des biomarqueurs rares et stables à long terme, afin de développer des thérapies ciblées. Les contrôles des biomimétismes cellulaires synthétiques de l'entreprise permettent aux chercheurs d'obtenir des résultats reproductibles sur plusieurs sites et instruments, ce qui est essentiel pour les essais cliniques, la fabrication de thérapies cellulaires et la soumission rapide et réussie de demandes d'autorisation.

