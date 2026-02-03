Slingshot Biosciences anuncia una rápida expansión en los mercados de Reino Unido y la Unión Europea

El innovador en ciencias de la vida y líder en tecnología de imitación de células sintéticas diseñada con precisión expande sus operaciones en el Reino Unido y la UE para acelerar las terapias celulares y genéticas y el desarrollo farmacéutico.

EMERYVILLE, Calif., 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Slingshot Biosciences, pionera en tecnología de imitación celular sintética para controles de citometría de flujo, anunció hoy su expansión a los mercados del Reino Unido y la Unión Europea. Esta inversión ofrece a los innovadores de productos de la región un acceso más amplio y una adopción más rápida de los controles de biomarcadores reproducibles y de alta calidad de Slingshot en sus programas de desarrollo de ensayos celulares. El crecimiento dinámico de la compañía continúa, impulsado por la amplia adopción de su tecnología de imitación celular por parte de cientos de compañías farmacéuticas, empresas de biotecnología, organizaciones de investigación por contrato (CRO), laboratorios de diagnóstico clínico y centros médicos académicos de todo el mundo.

"El Reino Unido y la Unión Europea representan uno de los mercados de ciencias de la vida más dinámicos e innovadores del mundo", afirmó Glenn Bilawsky, consejero delegado de Slingshot Biosciences. "Estas regiones albergan instituciones de investigación de primer nivel, empresas líderes en terapia celular y farmacéuticas globales que comparten nuestra dedicación a la promoción del rigor científico y la reproducibilidad. Nos entusiasma la rápida adopción de nuestra tecnología en estos mercados y estamos ampliando nuestro compromiso con investigadores y fabricantes en su misión de desarrollar terapias que salvan vidas de forma más rápida y fiable".

La plataforma patentada de Slingshot Biosciences ofrece imitadores celulares sintéticos diseñados con precisión que eliminan la variabilidad, la fragilidad y la ineficiencia operativa inherentes a los controles biológicos tradicionales. La consistencia entre lotes alcanza coeficientes de variación de tan solo el 0,1 %. Los investigadores llevan mucho tiempo buscando acceso a imitadores celulares producidos en masa que contengan biomarcadores raros y sean estables a largo plazo para el desarrollo de terapias dirigidas. Los controles de imitadores celulares sintéticos de la compañía permiten a los investigadores obtener resultados reproducibles en múltiples centros e instrumentos, un requisito fundamental para ensayos clínicos, la fabricación de terapias celulares y la rápida y exitosa tramitación de solicitudes regulatorias.

Acerca de Slingshot Biosciences

Slingshot Biosciences está transformando la calidad y la fiabilidad de los ensayos celulares al proporcionar controles sintéticos precisos y reproducibles que aceleran los avances científicos y generan un impacto positivo en los pacientes. Su plataforma patentada combina la química avanzada de polímeros con la precisión en la fabricación de semiconductores para crear imitadores celulares sintéticos que ofrecen una reproducibilidad inigualable, estabilidad a largo plazo y un ahorro significativo en comparación con los controles biológicos tradicionales. Slingshot Biosciences presta servicios a clientes de los sectores farmacéutico, biotecnológico, de diagnóstico clínico y de investigación académica en todo el mundo. Para más información, visite www.slingshotbio.com .

Contacto para medios:

Slingshot Biosciences

[email protected]

www.slingshotbio.com