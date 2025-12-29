SLOVAKIA TRAVEL : Là où l'hiver ralentit

BRATISLAVA, Slovaquie, 29 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un voyage défini par le silence, l'odeur des forêts enneigées, les vues panoramiques sur les montagnes et le rythme régulier de votre propre respiration - voilà ce qu'est le ski de fond. Pour ses adeptes, c'est bien plus qu'un sport. Le long de pistes apparemment infinies qui s'étendent des Petites Carpates aux majestueuses Tatras, les skieurs font partie du paysage, découvrant la beauté tranquille de la nature et un rare sentiment d'harmonie.

Largement considéré comme l'une des activités hivernales les plus saines, le ski de fond sollicite l'ensemble du corps, développe l'endurance et offre une expérience de plein air profondément immersive.

« Le ski de fond en Slovaquie est un mélange parfait de pistes professionnellement entretenues et de paysages panoramiques exceptionnels. Avec un réseau d'environ 600 kilomètres d'itinéraires, la Slovaquie offre des pistes de difficulté variable pour les skieurs de loisir et les athlètes expérimentés. Il s'agit d'une attraction clé pour le tourisme hivernal et joue un rôle important dans le développement régional », déclare Matej Fekete, directeur général de SLOVAKIA TRAVEL.

Le cœur de la Slovaquie : Un havre de paix à travers le pays

La Slovaquie centrale est l'une des premières destinations du pays pour le ski de fond, avec plus de 240 kilomètres de pistes entretenues. Les régions les plus prisées sont les montagnes de Kremnica, les environs de Šachtičky et la célèbre station d'hiver de Donovaly.

Le ski de fond en Slovaquie est surtout associé à la région de Skalka, près de Kremnica, réputée pour la qualité constante des pistes préparées pour les techniques classiques et de skate.

Le réseau de sentiers des montagnes de Kremnica est unique en ce sens qu'il relie la ville historique de Kremnica à la capitale régionale, Banská Bystrica. Lorsque les conditions d'enneigement sont favorables, les skieurs peuvent se rendre du domaine skiable de Kordíky jusqu'au quartier de Fončorda à Banská Bystrica, en passant par Králiky et Suchý vrch - une expérience que peu de destinations en Europe sont en mesure d'offrir.

Depuis Donovaly, les skieurs peuvent rejoindre la station de ski de Šachtičky ou le pittoresque village minier de Špania Dolina en ski de fond.

Ski de montagne : Explorer les paysages d'hiver intacts de la Slovaquie

Outre le ski alpin, le ski de fond et la randonnée hivernale, la Slovaquie offre des possibilités exceptionnelles de faire du ski alpinisme sur des pistes de ski damées, comme celles de Tatranská Lomnica ou de Štrbské Pleso dans les Hautes Tatras. La région de Liptov offre également un terrain de ski alpinisme particulièrement varié.

SLOVAKIA TRAVEL est l'organisation nationale responsable de la promotion du tourisme en Slovaquie. Sa mission principale est de développer le tourisme sur les marchés nationaux et internationaux.