SLOVAKIA TRAVEL:Donde el invierno se ralentiza

BRATISLAVA, Eslovaquia, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un viaje definido por el silencio, el aroma de los bosques nevados, las imponentes vistas de las montañas y el ritmo constante de la propia respiración: esto es el esquí de fondo. Para sus fieles seguidores, es mucho más que un deporte. A lo largo de senderos aparentemente interminables que se extienden desde los Pequeños Cárpatos hasta los majestuosos Tatras, los esquiadores se integran en el paisaje, descubriendo la serena belleza de la naturaleza y una singular sensación de armonía.

Considerado ampliamente como una de las actividades invernales más saludables, el esquí de fondo ejercita todo el cuerpo, desarrolla la resistencia y ofrece una experiencia al aire libre profundamente inmersiva.

"El esquí de fondo en Eslovaquia combina a la perfección pistas preparadas profesionalmente y paisajes panorámicos excepcionales. Con una red de alrededor de 600 kilómetros de rutas, Eslovaquia ofrece pistas de diversa dificultad tanto para esquiadores aficionados como para deportistas experimentados. Es un atractivo clave para el turismo de invierno y desempeña un papel importante en el desarrollo regional", afirmó Matej Fekete, director general de SLOVAKIA TRAVEL.

El corazón de Eslovaquia: un paraíso para el esquí de fondo

Eslovaquia Central destaca como uno de los principales destinos del país para el esquí de fondo, con más de 240 kilómetros de pistas acondicionadas. Entre las zonas más populares se encuentran las montañas de Kremnica, los alrededores de Šachtičky y la famosa estación invernal de Donovaly.

El esquí de fondo en Eslovaquia se asocia principalmente con la zona de Skalka, cerca de Kremnica, famosa por la preparación constante de pistas de alta calidad tanto para técnicas clásicas como de patinaje.

La red de senderos de las montañas de Kremnica es única, ya que conecta la histórica ciudad de Kremnica con la capital regional, Banská Bystrica. Con condiciones de nieve favorables, los esquiadores pueden viajar desde la estación de esquí de Kordíky, pasando por Králiky y Suchý vrch, hasta el distrito de Fončorda de Banská Bystrica: una experiencia que pocos destinos en Europa pueden ofrecer.

Desde Donovaly los esquiadores pueden llegar con esquís de fondo a la estación de esquí de Šachtičky o al pintoresco pueblo minero de Špania Dolina.

Esquí de montaña: explorando los paisajes invernales vírgenes de Eslovaquia

Además del esquí alpino, el esquí de fondo y el senderismo invernal, Eslovaquia ofrece oportunidades excepcionales para el esquí de montaña en pistas preparadas, como las de Tatranská Lomnica o Štrbské Pleso en los Altos Tatras; la región de Liptov también ofrece un terreno particularmente diverso para el esquí de montaña.

SLOVAKIA TRAVEL es la organización nacional encargada de promover el turismo en Eslovaquia. Su principal misión es desarrollar el turismo tanto en el mercado nacional como en el internacional.