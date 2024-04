SmallRig a dévoilé au salon NAB 2024 une gamme de produits innovants, conçue conjointement avec des créateurs professionnels

Kit trépied hydraulique en fibre de carbone SmallRig x Potato Jet Tribex : Redéfinir la vitesse et la commodité des trépieds.

Ce trépied change la donne pour les créateurs. Il dispose d'une technologie hydraulique brevetée X-clutch. Les créateurs pressent l'embrayage pour étendre ou ajuster les jambes simultanément pour la hauteur et l'angle ; le relâchement de l'embrayage active le système d'auto-verrouillage, ce qui verrouille les jambes instantanément. Le kit de trépied associe une portée de 360° et une inclinaison de +90° à -60° en continu avec un amortissement et un contrepoids réglables pour un contrôle précis et des mouvements fluides de la caméra. Avec des jambes en fibre de carbone de 29 mm capables de supporter jusqu'à 35 kg, il répond aux exigences de poids des équipements professionnels de photographie et de vidéographie. La hauteur du trépied varie de 27 à 168 cm, répondant à divers besoins de tournage.

Réservez maintenant pour recevoir un coupon de réduction de 20 % et soyez parmi les premiers à posséder ce nouveau trépied :

https://www.smallrig.com/activity/advanceSale/4259

Batterie V-Mount mini VB212 SmallRig X Caleb Pike

La VB212 excelle en tant que solution d'alimentation polyvalente, dotée de capacités de charge rapide de pointe avec QC 3.0, AFC et prise en charge PD 3.1 pour une sortie allant jusqu'à 140 W. Son circuit parallèle facilite la charge rapide de plusieurs appareils, tandis qu'une gamme d'interfaces, notamment D-Tap, USB-C, USB-A, DC 8V-OUT, DC12V-OUT et interfaces BP, assure la compatibilité entre divers appareils. Équipé d'un système BMS intelligent personnalisé, il protège contre les surintensités, les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions, en donnant la priorité à la vitesse et à la sécurité pendant la charge. Grâce à des éléments de batterie de qualité supérieure permettant une charge et une décharge cycliques, et à la conformité à des normes internationales strictes telles que MSDS, UN38.3, IEC62133, UL2054 et UL62368, lea VB212 garantit des performances, une stabilité et une sécurité constantes à chaque utilisation. La surveillance de l'état de la batterie en temps réel se fait de manière transparente grâce à l'ADC intelligent 16 bits intégré dans la puce BMS, complété par un écran MCU et TFT pour une surveillance complète.

Lien de commande : https://www.smallrig.com/SmallRig-CalebPike-VB212-mini-V-Mount-Battery-4293.html

Kit d'outils pour créateurs SmallRig x Andyax : le premier kit d'outils tout-en-un conçu pour les créateurs.

Le kit comprend un ensemble d'outils d'assemblage (kit multi-outils pliable 7-en-1 AAK2213D, clé Allen, clé plate à double tête, jeu de vis en acier inoxydable AAK2326), un ensemble de nettoyage de lentilles (souffleuse à poussière, stylo de nettoyage, chiffon de nettoyage en microfibre), un ensemble d'étiquettes adhésives (jeu de ruban adhésif et Velcro), et un ensemble de stockage et de transmission de données (étui de carte mémoire 3192, câble de données HDMI 2957B). L'intérieur de la trousse à outils est conçu avec une zone libre pour le bricolage et une zone de stockage modulaire, qui peuvent être utilisées de manière flexible pour répondre à vos besoins. La partie externe de la trousse d'outils est imperméable, étanche à la poussière, résistante aux chutes et aux chocs, ce qui garantit la sécurité des produits à l'intérieur.

Kit vidéo téléphonique tout-en-un SmallRig X Brandon Li Li, édition de conception conjointe

Le kit présente un contrôleur sans fil détachable révolutionnaire, qui permet aux créateurs de contrôler à distance les fonctions de l'obturateur, les réglages de la mise au point et les capacités de zoom de leur téléphone. Cette fonctionnalité innovante révolutionne le processus de tournage, offrant une flexibilité et une précision accrues. De plus, le kit comprend une poignée latérale équipée d'un disque SSD M.2, qui permet d'enregistrer en toute transparence pendant la capture des séquences. L'adaptateur de poignée permet une rotation fluide et continue, pour une transition rapide entre les modes poignée latérale et poignée supérieure. Sa fixation sans outil des deux côtés de la cage garantit commodité et efficacité de fonctionnement. La cage universelle est conçue pour accueillir des filtres magnétiques Φ67mm, offrant une gamme polyvalente d'options de modification de la lumière adaptées à un large éventail de téléphones portables. Cette caractéristique permet non seulement d'améliorer les possibilités créatives, mais aussi de minimiser les fuites de lumière, garantissant ainsi des conditions d'éclairage optimales pour chaque prise de vue.

Réservez maintenant pour recevoir un coupon de réduction de 20 % et soyez parmi les premiers à posséder ce nouveau kit: https://www.smallrig.com/activity/advanceSale/4596

Système à dégagement rapide SmallRig HawkLock : Un système méticuleusement conçu qui vise à améliorer l'expérience des créateurs lorsqu'ils installent leurs caméras pour le tournage.

Cet écosystème innovant s'appuie sur le rail et la pince NATO, couramment utilisés dans la production cinématographique et télévisuelle. Il présente un design raffiné qui non seulement préserve la compatibilité avec les accessoires existants intégrés au rail NATO, mais introduit également une fonctionnalité révolutionnaire. Lorsqu'il est associé à la nouvelle pince NATO à dégagement rapide, les utilisateurs peuvent libérer et fixer leur équipement sans effort, d'un simple glissement, sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Ce processus simplifié révolutionne l'expérience traditionnelle de démontage et d'assemblage, assurant la sécurité de l'équipement tout en réduisant considérablement le temps d'installation et en améliorant l'efficacité du tournage. La structure avancée de l'écosystème s'articule autour d'une gamme variée d'accessoires à dégagement rapide qui ont été développés pour répondre à un large éventail de scénarios de prise de vue. Ces accessoires comprennent des cages de caméra, des poignées latérales, des poignées supérieures, des supports de moniteur, des bras magiques et des supports de griffe froide.

Commandez dès maintenant : https://www.smallrig.com/HawkLock-Quick-Release-Advanced-Cage-Kit-for-Sony-Alpha-7RV-Alpha-7IV-Alpha-7SIII-4539.html

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour la création de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le vlogging, la production vidéo professionnelle et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été la pionnière de l'approche de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec des créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389974/SmallRig_NAB_Show_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389975/SmallRig_x_Potato_Jet.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389976/SmallRig_Caleb_Pike.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389977/SmallRig_Andyax.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389978/SmallRig_Brandon_Li.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389979/SmallRig_HawkLock.jpg