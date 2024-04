SmallRig stellte auf der NAB Show 2024 eine Reihe innovativer Produkte vor, die gemeinsam mit professionellen Entwicklern entwickelt wurden.

SmallRig x Potato Jet Tribex, Hydraulisches Kohlefaser-Stativ-Kit: Die Geschwindigkeit und der Komfort von Stativen werden neu definiert.

Dieses Stativ ist ein echter Glücksgriff für Creator. Es verfügt über eine patentierte hydraulische X-Kupplungstechnologie. Creator drücken die Kupplung, um die Beine gleichzeitig in der Höhe und im Winkel zu verstellen oder zu verlängern; wenn sie die Kupplung loslassen, wird das selbstsichernde System aktiviert, das die Beine sofort sichert. Das Stativ-Kit kombiniert einen präzisen, stufenlosen 360°-Schwenk und eine stufenlose Neigung von +90° bis -60° mit einer einstellbaren Dämpfung sowie einem Gegengewicht für präzise Kontrolle und sanfte Kamerabewegungen. Mit seinen 29-mm-Kohlefaserbeinen, die bis zu 35 kg tragen können, erfüllt es die Gewichtsanforderungen für professionelles Foto- und Videoequipment. Die Höhe des Stativs reicht von 27 bis 168 cm und ist somit für verschiedene Aufnahmeanforderungen geeignet.

Reservieren Sie jetzt, um einen Gutschein über 20 % Rabatt zu erhalten und zu den ersten zu gehören, die dieses neue Stativ besitzen:

https://www.smallrig.com/activity/advanceSale/4259

SmallRig X Caleb Pike VB212 Mini V-Mount Akku

Der VB212 zeichnet sich als vielseitige Stromversorgungslösung aus und bietet modernste Schnellladefunktionen mit Unterstützung von QC 3.0, AFC- und PD 3.1 für bis zu 140 W Leistung. Die Parallelschaltung ermöglicht das schnelle Aufladen mehrerer Geräte, während eine Reihe von Schnittstellen wie D-Tap, USB-C, USB-A, DC 8V-OUT, DC12V-OUT und BP-Schnittstellen die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten gewährleisten. Ausgestattet mit einem maßgeschneiderten, intelligenten BMS-System, schützt er vor Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur und Überspannung, wobei sowohl die Geschwindigkeit als auch die Sicherheit während des Ladevorgangs im Vordergrund stehen. Mit hochwertigen Akkuzellen, die zyklisches Laden und Entladen ermöglichen und der Einhaltung strenger internationaler Normen wie MSDS, UN38.3, IEC62133, UL2054 und UL62368 garantiert der VB212 gleichbleibende Leistung, Stabilität und Sicherheit bei jedem Einsatz. Die Überwachung des Akkustands in Echtzeit wird durch den integrierten 16-Bit-Smart-ADC im BMS-Chip ermöglicht, der durch eine MCU und ein TFT-Display ergänzt wird, um einen umfassenden Überblick zu gewährleisten.

Bestelllink: https://www.smallrig.com/SmallRig-CalebPike-VB212-mini-V-Mount-Battery-4293.html

SmallRig x Andyax Creator Tool Kit: Das erste All-in-One-Toolkit für Creator.

Das Set enthält ein Montage-Toolkit (7-in-1 klappbares Multi-Tool-Kit AAK2213D, Inbusschlüssel, Doppelkopf-Flachschlüssel, Edelstahl-Schraubensatz AAK2326), ein Objektivreinigungsset (Staubbläser, Reinigungsstift, Mikrofaser-Reinigungstuch), ein Beschriftungsset (Klebeband-Set und Klettband) sowie ein Datenspeicher- und -übertragungsset (Speicherkartenetui 3192, HDMI-Datenkabel 2957B). Das Innere des Toolkits ist mit einem freien DIY-Bereich und einem modularen Stauraum ausgestattet, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Der äußere Teil des Toolkits ist wasserdicht, staubdicht, sturzsicher und stoßfest, um die Sicherheit der darin enthaltenen Produkte zu gewährleisten.

SmallRig X Brandon Li All-In-One Phone Video Kit Co-Design Edition

Das Kit enthält einen bahnbrechenden, abnehmbaren, drahtlosen Controller, mit dem Fotografen die Auslöserfunktionen, Fokuseinstellungen und Zoomfunktionen ihres Telefons fernsteuern können. Diese innovative Funktion revolutioniert den Filmaufnahmeprozess und bietet mehr Flexibilität und Präzision. Darüber hinaus enthält das Kit einen seitlichen Griff, der mit einer M.2-SSD ausgestattet ist und eine nahtlose Aufnahme während des Filmens ermöglicht. Der Griffadapter ist leichtgängig und stufenlos drehbar, sodass ein schneller Wechsel zwischen dem Seitengriff und dem oberen Griff möglich ist. Die werkzeuglose Befestigung an beiden Seiten des Gehäuses sorgt für einen bequemen und effizienten Betrieb. Das Universalgehäuse ist für die Aufnahme von Φ67-mm-Magnetfiltern ausgelegt und bietet eine vielseitige Auswahl an Lichtveränderungsoptionen, die für eine breite Palette von Mobiltelefonen geeignet sind. Diese Funktion erweitert nicht nur die kreativen Möglichkeiten, sondern minimiert auch den Streulichtanteil und sorgt so für optimale Lichtverhältnisse bei jeder Aufnahme.

Reservieren Sie jetzt, um einen Gutschein über 20 % Rabatt zu erhalten und zu den ersten zu gehören, die dieses neue Kit besitzen: https://www.smallrig.com/activity/advanceSale/4596

SmallRig HawkLock Schnellspannsystem: Ein sorgfältig entwickeltes System, welches die Erfahrung von Creatorn beim Einrichten ihrer Kameras für Aufnahmen verbessern soll.

Dieses innovative Ökosystem basiert auf dem Industriestandard der NATO-Schiene und der NATO-Klemme, die in der Film- und Fernsehproduktion häufig verwendet werden. Es zeichnet sich durch ein raffiniertes Design aus, welches nicht nur die Kompatibilität mit dem vorhandenen, in die NATO-Schiene integrierten Zubehör bewahrt, sondern auch eine bahnbrechende Funktion einführt. In Verbindung mit der neuen NATO-Schnellspanner-Klemme können Anwendende ihre Ausrüstung mühelos mit einem einzigen Schieber lösen und sichern, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Dieser gestraffte Prozess revolutioniert die herkömmliche Demontage und Montage, indem er die Sicherheit der Ausrüstung gewährleistet und gleichzeitig die Rüstzeit erheblich verkürzt sowie die Effizienz der Aufnahmen erhöht. Die fortschrittliche Struktur des Ökosystems konzentriert sich auf ein vielfältiges Angebot an Schnellwechselzubehör, das für vielfältige Aufnahmesituationen entwickelt wurde. Zu diesem Zubehör gehören Kamerakäfige, seitliche Griffe, obere Griffe, Monitorhalterungen, magische Arme und Kaltlichthalterungen.

Jetzt bestellen: https://www.smallrig.com/HawkLock-Quick-Release-Advanced-Cage-Kit-for-Sony-Alpha-7RV-Alpha-7IV-Alpha-7SIII-4539.html

Informationen zum SmallRig

Das 2013 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und fertigt komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Content mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird vielseitig eingesetzt wie bei Live-Übertragungen, Vlogging, professioneller Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Creatorn weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem UCD-Ansatz (User Co-Design) und dem DreamRig-Programm mit dem ultimativen Ziel, gemeinsam mit globalen Creatorn zu gestalten und ihre großen Träume zu verwirklichen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389974/SmallRig_NAB_Show_2024.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389975/SmallRig_x_Potato_Jet.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389976/SmallRig_Caleb_Pike.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389977/SmallRig_Andyax.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389978/SmallRig_Brandon_Li.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389979/SmallRig_HawkLock.jpg