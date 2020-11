SmallRig a fait de la mattebox légère une réalité

Le panneau supérieur est fait de fibre de carbone ultra-légère, et le poids net de la Matte Box n'est que de 295 g.

Une forte compatibilité

Conçue pour empêcher la lumière parasite ou indésirable de pénétrer dans l'objectif, la mattebox s'adapte aux objectifs allant jusqu'à 114 mm de diamètre. Elle peut également être adaptée à différentes tailles d'objectifs de reflex et de cinéma en changeant les bagues d'adaptation des objectifs de 67 mm-114 mm, 72 mm-114 mm, 77 mm-114 mm ou 82 mm-114 mm. La mattebox peut contenir deux filtres de 3,4 x 4" ou 4 x 5,65" en même temps et comporte des fentes indépendantes pour fixer les filtres de manière plus stable.

Conception délicate

Les cinéastes peuvent facilement retirer les filtres par le côté sans laisser de traces de doigts sur le verre lorsqu'ils dévissent la vis papillon supérieure. Le traitement d'extinction à l'intérieur du cadre principal peut prévenir efficacement les réflexions. Le panneau supérieur en fibre de carbone peut être ajusté pour réguler la quantité de lumière entrant dans la lentille. De plus, il peut être replié vers l'intérieur pour protéger l'objectif.

Options de montage multiples

Visant à développer l'ensemble de l'écosystème pour les cinéastes et à permettre des solutions de montage complètes, le cadre principal comporte de multiples trous filetés de 1/4"-20 pour satisfaire les besoins de montage. En attendant, le trou de vis 1/4"-20 au bas du cadre principal permet de monter le support de la tige de 15 mm.

Support de tige LWS SmallRig 15 mm pour mattebox

Fournissant un support solide à l'objectif de la caméra, le support de tige LWS SmallRig 15 mm pour Matte Box dispose de pinces de tige semi-ouvertes pour permettre l'insertion directe des tiges dans le système de tige LWS 15 mm sans démonter les autres accessoires. Le support LWS de 15 mm peut être réglé à 30 mm verticalement et à 6 mm horizontalement pour s'adapter à différents objectifs.

Bague d'adaptation filetée SmallRig 95-114 mm

Conçue pour adapter les objectifs avec un filetage de 95 mm à 114 mm de diamètre pour monter la boîte à matte, la bague se visse fermement sur l'avant de l'objectif via le filetage avec une faible probabilité de desserrage.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des appareils photo et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes d'appareils photo. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1328300/SmallRig_Lightweight_Matte_Box.jpg

SOURCE SmallRig