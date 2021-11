SmallRig annonce la lumière LED magnétique intelligente RM75 destinée à donner aux créateurs la possibilité de créer l'éclairage idéal avec leurs appareils intelligents pour leurs lieux de tournages

Avec l'application SmallGoGo, les utilisateurs peuvent ajuster n'importe lequel des 7 modes de fonction de la RM75 à tout moment : CCT, HIS, RGBW, FX, carte de couleur, sélection de couleur et contrôle des effets lumières, qui permettent aux créateurs d'obtenir un large éventail d'effets lumineux.

Faits saillants du produit:

Le contrôle de température de couleur précis sur l'application SmallGoGo permet aux utilisateurs de contrôler la température de couleur entre 2 500 K et 8 500 K pour un contrôle créatif complet de la prise de vue.

Le mode FX contient 15 effets lumineux intégrés, y compris RVB , paparazzi , fête, éclairage ampoule cassée, TV , flamme, aléatoire, feux d'artifice, voiture de police, camion de pompier, ambulance, soudage électrique, SOS et pulsation. Créer l'ambiance d'une scène devient facile avec la RM75 .

RVB paparazzi TV SOS Ayant obtenu un score de plus de 96 à l'index CRI et TLCI , la RM75 offre des options d'éclairage de haute qualité avec des couleurs très fidèles.

La RM75 compte 3 côtés magnétiques et l'arrière, permettant aux utilisateurs de la fixer à une vaste gamme de surfaces métalliques. Le trou fileté de ¼"-20 en bas de l'appareil offre encore plus de possibilités de montage.

compte 3 côtés magnétiques et l'arrière, permettant aux utilisateurs de la fixer à une vaste gamme de surfaces métalliques. Le trou fileté Une grande capacité de batterie de 4 000 mAh , permettant une autonomie de 3 heures à une luminosité de 100 % et jusqu'à 16 heures à une luminosité de 1 %, pour un tournage réalisé sans se soucier de recharger.

Prix et disponibilité

RRP : 79 $ US (taxes sur les produits et services incluses et taxes d'importation possibles)

La lumière LED magnétique intelligente RM75 est disponible en pré-commande à partir du 16 novembre.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans l'industrie pour co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1693828/SmallRig_RM75_Magnetic_Smart_LED_Light.jpg

