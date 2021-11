SmallRig kündigt das RM75 Magnetic Smart LED Light an, das Kreativen die Möglichkeit bietet, das gewünschte Beleuchtungssetup für die Aufnahmeumgebung über Smart Devices zu erstellen

SHENZHEN, China, 23. November 2021 /PRNewswire/ -- Am 16. November kündigte SmallRig das RM75 Magnetic Smart LED Light an. Es ist die erste vollfarbige, intelligente Videoleuchte von SmallRig, mit intelligenter App-Steuerung - SmallGoGo. Die SmallGoGo-App ermöglicht dank der kabellosen Fernsteuerungstechnologie eine breite Palette an benutzerbasierten Steuerungen und intelligenten Beleuchtungseinstellfunktionen.