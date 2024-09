SmallRig dévoile trois produits innovants à l'IBC 2024 aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 15 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SmallRig a récemment présenté trois produits innovants à l'IBC 2024 aux Pays-Bas. Ces nouveaux produits sont conçus pour révolutionner la façon dont les créateurs abordent la gestion de l'éclairage et de l'équipement.

Jeu de clés pliantes SmallRig x FILM RIOT 7 et 10 en 1 avec fixation double angle

SmallRig x FILM RIOT 7 & 10-in-1 Folding Wrench Set with Dual Angle Fixation SmallRig RC 100B COB LED Video Light & RC 220 Pro COB LED Video Light

Conçue en collaboration avec FILM RIOT, SmallRig présente un ensemble de clés pliantes pratique pour les créateurs. Ces jeux de clés 7 en 1 et 10 en 1 offrent une fixation innovante à un angle de 90° ou 180° qui permet de fixer les clés à des angles pratiques pour un montage et un démontage efficaces. La clé peut être réglée à 90° ou 180°, puis verrouillée en relâchant instantanément le bouton intégré. Les jeux de clés 7 en 1 et 10 en 1 comprennent des clés polyvalentes pour l'assemblage et l'entretien, le tout avec une conception pliable pour la portabilité. Avec leur manche en silicone antidérapant et une structure métallique robuste, elles garantissent une utilisation confortable et durable.

RC 100B COB Video Light

La lampe vidéo à LED COB SmallRig RC 100B est une solution d'éclairage compacte et professionnelle. Avec un design 20 % plus petit que les lampes COB 100 W standard, elle prend en charge quatre options d'alimentation (batterie montée en V, batterie NPF, USB-C, adaptateur CC) pour les vidéos en déplacement. Avec son design de la taille d'une paume de main, ses modes de fonctionnement sans fil et manuel et sa source lumineuse à indice de rendu des couleurs (IRC) élevé, cette lampe offre un éclairage et une précision des couleurs exceptionnels. Grâce à la simulation de la lumière du jour 2700K-6500K, à 12 effets spéciaux et à quatre paramètres prédéfinis, les créateurs obtiennent les effets d'éclairage souhaités, en toute simplicité.

RC 220 Pro COB Video Lights (preview)

SmallRig a présenté au salon IBC les prochaines lampes RC 220 Pro COB, dont le lancement officiel est prévu pour le mois d'octobre. Cette nouvelle venue dans la série RC 220 est dotée d'un boîtier modulaire et prend en charge diverses options d'alimentation, y compris le montage direct de batteries montée en V. Grâce à des lentilles optiques personnalisées et à une source lumineuse avancée, cette lampe promet une flexibilité et des performances accrues pour un large éventail d'utilisateurs.

À propos de SmallRig

Créé en 2013, SmallRig est spécialisé dans la conception et la création d'écosystèmes complets, y compris des solutions pour la prise en charge et l'extension des caméras et des appareils mobiles, le contrôle de l'éclairage et l'alimentation, pour plus de quatre millions de créateurs dans le monde. SmallRig a lancé les programmes User Co-Design (UCD) et DreamRig, qui permettent aux créateurs du monde entier de collaborer et de personnaliser leurs produits. Grâce à des partenariats avec des pairs de l'industrie et des utilisateurs, SmallRig vise à donner du pouvoir aux créateurs et à repousser les limites de la création de contenu visuel.

