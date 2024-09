SmallRig stellt drei innovative Produkte auf der IBC Show 2024 in den Niederlanden vor

AMSTERDAM, 15. September 2024 /PRNewswire/ -- SmallRig präsentierte kürzlich drei innovative Produkte auf der IBC Show 2024 in den Niederlanden. Diese bahnbrechenden Neuerscheinungen sollen die Art und Weise revolutionieren, wie Kreative an das Management von Beleuchtung und Ausrüstung herangehen.

SmallRig x FILM RIOT 7- und 10-in-1-Klappschlüsselsatz mit Doppelwinkelbefestigung

SmallRig x FILM RIOT 7 & 10-in-1 Folding Wrench Set with Dual Angle Fixation SmallRig RC 100B COB LED Video Light & RC 220 Pro COB LED Video Light

In Zusammenarbeit mit FILM RIOT hat SmallRig ein tragbares und praktisches Klappschlüssel-Set entwickelt, das speziell auf Kreative zugeschnitten ist. Diese 7-in-1- und 10-in-1-Schlüsselsätze bieten eine innovative Fixierung im Winkel von 90° oder 180°, die die Schlüssel in einem günstigen Winkel für eine effiziente Montage und Demontage sichern. Der Schlüssel kann um 90° oder 180° verstellt und dann durch sofortiges Loslassen des eingebauten Knopfes verriegelt werden. Die 7-in-1- und 10-in-1-Schlüsselsätze enthalten vielseitige Schraubenschlüssel für Montage- und Wartungsarbeiten, die alle in einem faltbaren Design für den Transport integriert sind. Mit einem rutschfesten Silikongriff und einer robusten Metallstruktur sorgen sie für eine komfortable Nutzung und Langlebigkeit.

RC 100B COB-Videoleuchte

Die SmallRig RC 100B COB LED Videoleuchte ist eine kompakte, professionelle Beleuchtungslösung. Sie ist 20 % kleiner als herkömmliche 100-W-COB-Leuchten und unterstützt vier Stromversorgungsoptionen (V-Mount-Akku, NPF-Akku, USB-C, DC-Adapter) für Aufnahmen unterwegs. Mit ihrem handtellergroßen Design, kabellosen und manuellen Betriebsmodi und einer Lichtquelle mit hohem Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, CRI) bietet diese Leuchte eine außergewöhnliche Ausleuchtung und Farbgenauigkeit. Mit der Tageslichtsimulation von 2700K-6500K, zwölf Spezialeffekten und vier voreingestellten Parametern können Kreative ihre gewünschten Lichteffekte mühelos erzielen.

RC 220 Pro COB-Videoscheinwerfer (Vorschau)

SmallRig gab auf der IBC-Messe einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden RC 220 Pro COB-Lampen, deren offizielle Markteinführung für Oktober geplant ist. Dieser Neuzugang in der RC 220-Serie verfügt über ein modulares Gehäusedesign und unterstützt verschiedene Stromversorgungsoptionen, einschließlich der direkten Montage von V-Mount-Akkus. Mit maßgeschneiderten optischen Linsen und einer fortschrittlichen Lichtquelle verspricht diese Leuchte mehr Flexibilität und Leistung für ein breites Spektrum von Benutzern.

Informationen zum SmallRig

SmallRig wurde 2013 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Erstellung umfassender Ökosysteme spezialisiert, darunter Lösungen für die Unterstützung und Erweiterung von Kameras und Mobilgeräten, die Beleuchtungssteuerung und die Stromversorgung für über vier Millionen Kreative weltweit. SmallRig hat das User Co-Design (UCD) und das DreamRig-Programm eingeführt, die es Kreativen weltweit ermöglichen, zusammenzuarbeiten und Produkte anzupassen. Durch Partnerschaften mit Branchenkollegen und Anwendern will SmallRig Kreative unterstützen und die Grenzen der Erstellung visueller Inhalte erweitern.

