SmallRig et FamilyLens lancent une initiative mondiale de réalisation de films familiaux à l'occasion du 3e festival international du film FamilyLens

BEIJING, le 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 6 décembre, le 3e festival international du film FamilyLens s'est ouvert à Pékin. SmallRig, fournisseur mondial spécialisé dans les solutions d'imagerie, en collaboration avec FamilyLens, favorise la réalisation de films familiaux par le biais de diverses initiatives, notamment l'initiative de co-création de films familiaux , un kit dédié à la réalisation de films familiaux et un programme de détection de l'impact social.

Approfondir les « initiatives de co-création ».

Les initiatives de co-création sont une série d'initiatives créatives mondiales ouvertes aux cinéastes et aux créateurs d'images du monde entier. Grâce à une collaboration étroite entre plusieurs dimensions, notamment la co-création de produits, la découverte et la promotion, et la co-création de contenu, SmallRig vise à repousser les frontières de la réalisation de films mobiles et à donner vie à l'esprit de « Free Your Dream » avec des créateurs partout dans le monde.

Après le lancement de l'initiative de co-création de films mobiles lors du 14e festival international du film pour smartphone, SmallRig a annoncé le lancement de l'initiative de co-création de films familiaux le 6 décembre, lors du 3e festival international du film FamilyLens. L'initiative invite les créateurs mondiaux et toutes les familles à participer, en se centrant sur trois axes principaux : la co-création de produits, la promotion du travail et la co-création de contenu, afin d'explorer les possibilités de réaliser des films familiaux pour tout le monde.

M. Zhou Yang, fondateur et CEO de SmallRig, a fait part de son inspiration pour cette initiative : « L'initiative est ancrée dans l'immense universalité et la profondeur émotionnelle inhérente aux récits familiaux, qui agissent comme un lien émotionnel commun entre les publics du monde entier. Nous croyons fermement qu'à notre époque, où chacun peut se transformer en créateur de contenu, chaque famille peut et doit filmer sa propre histoire. L'instinct de création est profondément ancré dans l'esprit humain, et chaque foyer est à l'origine d'innombrables récits ».

Gu Xue, fondateur et directeur du festival international du film FamilyLens, a déclaré : « Nous espérons que les personnes et les professionnels du monde entier qui s'intéressent aux films familiaux pourront trouver des solutions appropriées et tirer des enseignements des initiatives de co-création. Nous espérons que cette initiative permettra à un nombre croissant de personnes d'explorer ensemble le domaine de leur "foyer" ».

Pour résoudre les problèmes liés à la réalisation d'un film familial, SmallRig a officiellement lancé le Kit de réalisation de film familial, lors de la cérémonie d'ouverture. Le kit comprend un microphone de haute qualité, un éclairage d'appoint et un trépied portable, spécialement conçus pour « démocratiser les fonctions professionnelles » et « simplifier les fonctions complexes ». Au cours de l'atelier FamilyLens, les participants ont pu se rendre compte par eux-mêmes de la commodité de l'équipement. Nombreux sont ceux qui ont déclaré que ce kit résolvait véritablement de nombreux problèmes, en permettant aux familles ordinaires de réaliser les prises de vue nécessaires sans avoir besoin de connaissances spécialisées en photographie.

Programme d'analyse de l'impact social

Le 3e festival international du film FamilyLens est ouvert au public du 6 au 14 décembre. Le festival s'est ouvert avec la projection d'un documentaire fort bien accueilli : K-Family Affairs. En plus de la section compétition, le festival propose plusieurs sections distinctes, notamment le Recadrage des films de famille : une rétrospective italienne, un programme de films pour la jeunesse, le cinéaste à l'honneur et un programme d'impact social. Quatre prix majeurs, comme le prix du portrait en situation réelle et le prix de l'exploration artistique, seront également décernés.

En tant qu'élément clé des initiatives de co-création, le Fonds de développement des images de SmallRig s'est associé au Festival du film international FamilyLens pour organiser le « Programme de détection de l'impact social » . Ce module se concentre sur la sensibilisation aux questions critiques au sein de la cellule familiale, en préconisant une nouvelle réflexion : « Voir d'abord, et finir par comprendre ».

Arum Nam, directeur de K-Family Affairs, a déclaré :

« En commençant par les histoires de votre famille, de vos amis et de vous-même, je crois que ce récit personnel peut se connecter directement à la société dans son ensemble ».

SmallRig estime que la narration d'un impact social véritablement significatif découle d'une prise de conscience de proximité, obtenue en utilisant l'objectif pour pénétrer la surface quotidienne et permettre une profonde « vision avec empathie ».

Les quatre œuvres présentées dans ce module sont les suivantes :

Le peuple de l'ascension

Les objets retrouvés de la grand-mère

Ruixi à quatorze ans

Pas de pays pour ma grand-mère maternelle

Ces films mettent en lumière quatre problématiques familiales qui nécessitent d'être « vues » : la nostalgie des enfants abandonnés, l'isolement mental des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, la quête de subjectivité chez les personnes âgées dans leur vie à la dérive, la volatilité émotionnelle et le combat contre le trouble bipolaire.

Perspectives stratégiques et expansion future

SmallRig continuera à soutenir le développement approfondi de l'initiative de co-création de films familiaux par le biais de campagnes de promotion et d'ateliers pratiques axés sur des scénarios de films familiaux.

L'objectif global de l'initiative de co-création mondiale de SmallRig est d'explorer et de répondre en permanence aux besoins croissants et diversifiés des créateurs mondiaux dans différents domaines verticaux. SmallRig s'engage à élargir constamment le modèle de co-création à d'autres secteurs de l'imagerie, en collaborant avec des partenaires industriels pour repousser les frontières de l'imagerie et accorder une plus grande liberté de création aux créateurs du monde entier.

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig est une entreprise internationale orientée vers l'innovation, qui conçoit et fabrique des solutions de soutien et des accessoires complets pour tous les besoins de création de contenu. Bénéficiant de la confiance de plus de quatre millions de créateurs dans le monde, SmallRig est à l'origine de la philosophie de conception par une co-création centrée sur l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.smallrig.com .

