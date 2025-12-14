SmallRig und FamilyLens starten beim 3. FamilyLens International Film Festival eine globale Initiative für Familienfilme

Die Initiative zielt darauf ab, die Schwachstellen des Familienfilmemachens anzugehen.

BEIJING, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 6. Dezember wurde in Beijing das 3. FamilyLens International Film Festival eröffnet. SmallRig, ein weltweit tätiger Spezialanbieter von Bildgebungslösungen, fördert in Zusammenarbeit mit FamilyLens das Familienfilmemachen durch verschiedene Initiativen, darunter die „Family Filmmaking Co-Creation Initiative", ein spezielles Familienfilmemacher-Set und ein Programm zur Vorführung von Filmen mit sozialer Wirkung.

Vertiefung der „Co-Creation-Initiativen"

On-site at the 3rd FamilyLens International Film Festival Zhou Yang, Founder and CEO of SmallRig, and Gu Xue, Founder and Director of FamilyLens International Film Festival SmallRig experts demonstrate the use of the Family Filmmaking Kit during the workshop

Die Co-Creation-Initiativen sind eine Reihe globaler Kreativinitiativen, die Filmemachern und Bildgestaltern weltweit offenstehen. Durch eine intensive Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen – darunter Produktentwicklung, Entdeckung und Werbung sowie die gemeinsame Erstellung von Inhalten – möchte SmallRig die Grenzen des mobilen Filmemachens erweitern und den Geist von „Free Your Dream" mit Kreativen auf der ganzen Welt zum Leben erwecken.

Nach dem Start der Mobile Filmmaking Co-Creation Initiative beim 14. International Smartphone Film Festival kündigte SmallRig am 6. Dezember beim 3. FamilyLens International Film Festival den Start der Family Filmmaking Co-Creation Initiative an. Die Initiative lädt Kreative aus aller Welt und alle Familien zur Teilnahme ein und konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Produktentwicklung, Werbemaßnahmen und Content-Entwicklung, um die Möglichkeiten des Familienfilmemachens für alle zu erkunden.

Zhou Yang, Gründer und CEO von SmallRig, erklärte die Inspiration für die Initiative: „Die Initiative basiert auf der immensen Universalität und tiefen emotionalen Tiefe, die Familiengeschichten innewohnt und die als gemeinsames emotionales Band zwischen einem weltweiten Publikum fungiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass in dieser Zeit, in der jeder ein Content-Ersteller sein kann, jede Familie ihre eigene Geschichte filmen kann und sollte. Der Schaffensdrang ist tief in der menschlichen Seele verankert, und jedes Zuhause ist der Ursprung unzähliger Erzählungen."

Gu Xue, Gründer und Direktor des FamilyLens International Film Festival, erklärte: „Wir hoffen, dass Menschen und Fachleute auf der ganzen Welt, die sich für Familienfilme interessieren, geeignete Lösungen finden und Erkenntnisse aus den Co-Creation-Initiativen gewinnen können. Wir freuen uns darauf, dass immer mehr Menschen durch diese Initiative gemeinsam das Thema „Zuhause" erkunden."

Um die Schwachstellen beim Drehen von Familienfilmen zu beheben, hat SmallRig bei der Eröffnungsfeier offiziell das SmallRig Family Filmmaking Kit vorgestellt. Das Kit enthält ein hochwertiges Mikrofon, ein Fülllicht und ein tragbares Stativ, die speziell für die „Demokratisierung professioneller Funktionen" und die „Vereinfachung komplexer Funktionen" entwickelt wurden. Während des FamilyLens-Workshops konnten die Teilnehmer die Vorteile der Ausrüstung aus erster Hand erleben. Viele äußerten, dass das Kit wirklich viele Probleme löst und es normalen Familien ermöglicht, die notwendigen Dreharbeiten ohne spezielle fotografische Kenntnisse durchzuführen.

Screening-Programm für soziale Auswirkungen

Das 3. FamilyLens International Film Festival ist vom 6. bis 14. Dezember für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Festival wurde mit der Vorführung des vielbeachteten Dokumentarfilms K-Family Affairs eröffnet. Neben dem Wettbewerbsbereich umfasst das Festival mehrere besondere Bereiche, darunter „Reframing Home Movies – An Italian Retrospective", „Youth Film Program", „Filmmaker in Focus" und das „Social Impact Program" Außerdem werden vier wichtige Preise verliehen, darunter der „Real-Life Portrait Award" und der „Artistic Exploration Award".

Als wichtiger Bestandteil der Co-Creation-Initiativen hat sich der SmallRig Image Development Fund mit dem FamilyLens International Film Festival zusammengetan, um das „Social Impact Screening Program" zu kuratieren. Diese Einheit konzentriert sich darauf, das Bewusstsein für kritische Themen innerhalb der Familie zu schärfen und plädiert für eine neue Reflexion: „Mit Sehen beginnen, mit Verstehen enden".

Arum Nam, die Regisseurin von K-Family Affairs, erklärte:

„Ausgehend von den Geschichten Ihrer Familie, Ihrer Freunde und Ihrer selbst glaube ich, dass diese persönlichen Erzählungen eine direkte Verbindung zur Gesellschaft als Ganzes herstellen können."

SmallRig ist davon überzeugt, dass wirklich bedeutungsvolle Geschichten mit sozialer Wirkung aus dem Bewusstsein für das Naheliegende entstehen – erreicht durch den Einsatz der Kamera, um die Oberfläche des Alltags zu durchdringen und ein tiefes, empathisches „Sehen mit Empathie" zu ermöglichen.

Die vier vorgestellten Werke in dieser Einheit sind:

People of the Ascent

Granny's Lost and Found

Ruixi at Fourteen

No Country For My Maternal Grandma

Diese Filme beleuchten vier familiäre Themen, die „gesehen" werden müssen: die Sehnsucht zurückgelassener Kinder, die mentale Isolation von Alzheimer-Patienten, ältere Menschen auf der Suche nach Subjektivität in ihrem treibenden Leben und die emotionale Labilität und die Schwierigkeiten bei einer bipolaren Störung.

Strategischer Ausblick und zukünftige Expansion

SmallRig wird die intensive Entwicklung der Family Filmmaking Co-Creation Initiative weiterhin durch Werbekampagnen und praktische Workshops mit Schwerpunkt auf Familienszenarien unterstützen.

Das übergeordnete Ziel der Global Co-creation-Initiative von SmallRig ist es, die wachsenden, vielfältigen Bedürfnisse globaler Kreativer in verschiedenen vertikalen Bereichen kontinuierlich zu erforschen und zu erfüllen. SmallRig ist bestrebt, das Co-Creation-Modell konsequent auf weitere Bildgebungsbereiche auszuweiten und in Zusammenarbeit mit Industriepartnern die Grenzen der Bildgebung zu erweitern, um globalen Kreativen mehr kreative Freiheit zu ermöglichen.

Informationen zu SmallRig

SmallRig wurde 2013 gegründet und ist ein innovationsorientiertes globales Unternehmen, das umfassende Support-Lösungen und Zubehör für alle Anforderungen im Bereich der Inhaltserstellung entwickelt und herstellt. SmallRig genießt das Vertrauen von über vier Millionen Kreativen weltweit und ist Vorreiter der User-Co-creation-Design (UCD)-Philosophie und des DreamRig-Programms.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.smallrig.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844439/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844441/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844442/image_3.jpg