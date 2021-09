SmallRig présente le dernier écosystème d'accessoires pour la caméra Sony ZV-E10

Avec la housse avec poignée pour la ZV-E10, vous pourrez ajouter une variété d'accessoires SmallRig pour libérer votre créativité et booster votre production de vidéos.

Housse SmallRig avec poignée pour Sony ZV-E10

Plusieurs encoches 1/4"-20, 3/8"-16 et des supports de sabot flash non synchronisé pour fixer des accessoires externes, tels que des lampes LED ou des capteurs ;

Une plaque Arca-Swiss QR intégrée sur le fond pour une transition rapide entre les trépieds, les cardans ou les modes de prise de vue à main levée ;

Une poignée amovible en silicone afin d'offrir une expérience de prise de vue confortable ;

Accès complet à l'écran articulé, à la batterie et aux boutons de contrôle.

Pour les vlogueurs en déplacement, la poignée d'extension offre une grande flexibilité et un confort supplémentaires.

Poignée d'extension SmallRig pour Sony ZV-E10

Les encoches pour accessoires 1/4''-20 permettent des prises de vue horizontales et verticales ;

La hauteur de la poignée verticale assure une prise en main plus sûre et plus confortable ;

Flexibilité supplémentaire pour fixer des lampes LED, un microphone et un trépied grâce à un support de sabot flash non synchronisé.

L'adaptateur de sabot flash non synchronisé et l'étui pare-vent SmallRig sont parfaits pour tous les utilisateurs de la caméra ZV-E10, maximisant les performances du microphone interne ZV-E10.

Prix et disponibilité

Les accessoires SmallRig pour le Sony ZV-E10 sont disponibles en pré-commande à partir du 8 septembre.

La housse avec poignée SmallRig pour le Sony ZV-E10 est vendue au prix de 49,9 $, la poignée d'extension pour le Sony ZV-E10 (noir/argent) est vendue au prix de 29,9 $, l'adaptateur de sabot flash non synchronisé avec étui pare-vent pour le Sony ZV-E10 et ZV-1 sont vendus au prix de 9,9 $.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, les vlogs, la production vidéo professionnelle et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig est à l'origine du modèle UCD (User CoDesign) et du programme DreamRig dans le secteur de la co-conception avec les créateurs du monde entier, afin de faire de leurs rêves une réalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1610903/image.jpg

SOURCE SmallRig