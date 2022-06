SmallRig présente Wireless Control Operating System pour le DJI RS 2 / RS 3 Pro

Pour assurer une transmission de signal fluide, stable et sans interférence, SmallRig utilise la technologie de transmission sans fil Zigbee et des algorithmes de chiffrement propriétaires dans le contrôleur et le récepteur. L'autonomie de la batterie peut atteindre 10 heures dans des conditions de travail normales.

Grâce à cette transmission fiable, vous pouvez travailler à distance (jusqu'à 100 m/328 pi dans un environnement sans obstacle) tout en ayant une réponse de contrôle instantanée : un retard de signal inférieur à moins de 50 ms ! Et ce, même lorsque le stabilisateur est attaché à une voiture approchant à 120 km/h (74 mph) !

La conception modulaire du contrôleur sans fil permet de nombreuses configurations différentes.

Que vous utilisiez Wireless Control Sling Handgrip, Dual Handgrip ou Handheld Ring, le système de fixation magnétique bidirectionnel vous permet de changer rapidement la direction de la manette sans fil pour différents modes de prise de vue.

Le SmallRig Wireless Control Operating System est compatible avec les accessoires de stabilisation d'origine DJI RS 2 / RS 3 Pro d'origine et l'écosystème de produits SmallRig.

Prix et disponibilité

Wireless Controller (prix : 109 $ US)

Wireless Control Handgrip (prix : 149 $ US)

Wireless Control Sling Handgrip (prix : 169 $ US)

Wireless Control Dual Handgrip (prix : 249 $ US)

Wireless Control Handheld Ring (prix : 369 $ US)

Sling Handgrip (prix : 79 $ US)

Le SmallRig Wireless Control Operating System est disponible en précommande sur le site officiel ( www.SmallRig.com ) et les canaux de distribution à partir du 15 juin 2022.

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840606/SmallRig_Wireless_Control_Operating_System_DJI_RS_2_RS_3.jpg

SOURCE SmallRig