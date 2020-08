SmallRig X ZHIYUN : des solutions accessoires sans faille pour le CRANE 2 S

Cette année, SmallRig a officiellement coopéré avec ZHIYUN pour développer l'ensemble de l'écosystème pour les cinéastes en ce qui concerne le tournage à la cardan, et nous allons continuer à collaborer avec d'autres marques dans le futur. N'hésitez pas à consulter les produits SmallRig sur les sites web :

À propos de SmallRig

Fondé en 2012, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des caméras et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes de caméras. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

