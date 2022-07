Smart Ship© Hub, plataforma digital marítima B2B (SaaS) sediada em Singapura levanta uma rodada de pré-série de US$ 2,5 milhões liderada pela Ideaspring Capital e pela StartupXseed Ventures

O transporte marítimo global, apesar de ser o maior modal de transporte, sofre com ineficiências operacionais, falta de visibilidade e transparência, o que leva a perdas comerciais. Armadores, operadores, agências de fretamento e seguradoras estão agora focados em processos mais inteligentes suportados por tecnologia para garantir "embarcações com maior tempo de operação, navegabilidade e previsibilidade" usando sistemas digitais.

O gerenciamento de frotas baseado em "ship-to-shore" e "shore-to-ship" da SSH, que utiliza sensores inteligentes, IOT e big data, está economizando substanciais custos operacionais, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência das viagens. A plataforma digital está ajudando a prever possíveis tempos de inatividade de máquinas, mau funcionamento, identificar desvios de desempenho, rotas de embarcações para otimizar as viagens e o desempenho dos navios. O "Marine Insights" da SSH é uma plataforma única de big data marítima que oferece inteligência acionável, alertas inteligentes e consultoria de desempenho para toda a frota usando milhões de registros.

Os clientes globais da SSH conseguem atingir sua meta de "manutenção mínima de avarias", "uso otimizado de combustível", "permanecer em total conformidade, inclusive para emissões" e "otimização de custos com manutenção baseada nas condições", além de um nível muito mais alto de "controle de viagens". O recurso "Performance Advisory" está reduzindo o número de incidentes para esses navios, ao mesmo tempo em que economiza custos de manutenção e de combustível. As empresas marítimas preparadas para o futuro estão ajudando na criação de um ecossistema conectado: navios conectados, serviços compartilhados (rotas, capacidade, compras) e o modelo "pague por uso" com a SSH digital.

Joy Basu, fundador da Smart Ship Hub, acrescenta: "As plataformas digitais desempenharão um papel fundamental revolucionando os processos marítimos legados. Os fluxos de trabalho ineficientes e legados em navios e em terra estão progressivamente dando lugar ao gerenciamento remoto automatizado. Esta captação de recursos nos permitirá transmitir mais valor a nossos clientes em todo o mundo. Os clientes agora terão um centro de desempenho cativo por uma fração do custo que incorrem hoje. Os armadores, operadores e fretadores podem obter a atualização digital para despesas de capital "Zero", o que lhes permite desbloquear seu capital e modernizar mais embarcações."

Sobre a Ideaspring Capital

"A Ideaspring Capital está muito satisfeita em fazer parte do crescimento da Smart Ship Hub e de sua jornada para ser a plataforma digital de escolha das empresas marítimas globais. Como uma empresa de capital de risco, estamos focados em organizações que se interessam por IOT, aprendizado de máquina, aprendizagem profunda, análise de big data, RA, RV, segurança cibernética e visão computacional, e temos visto que a SmartShip está impulsionando estas tecnologias por meio de sua plataforma de classe mundial. Estamos muito impressionados com a equipe e o produto", disse Naganand Doraswamy, sócio-gerente da Ideaspring Capital.

Sobre a StartupXseed

A StartupXseed é um fundo agnóstico setorial com investimentos de SaaS para o espaço (Tecnologia), incluindo as áreas de segurança cibernética, Semicon, IA/AM, drones e novas startups de fronteira na Índia com foco global. A Smart Ship Hub é uma empresa em fase inicial de crescimento, e estamos particularmente impressionados com sua base de clientes de destaque e produtos desenvolvidos globalmente em um curto espaço de tempo, disse Ravi Thakur, parceiro da StartupXseed Ventures.

A SmartShip tem a vantagem única de uma poderosa equipe promotora de profissionais marítimos de sucesso, com sede em Singapura e uma forte equipe de tecnologia. Estamos muito satisfeitos por termos feito a parceria à medida que eles revolucionam o domínio marítimo global: BV Naidu, sócio-gerente da StartupXseed Ventures.

