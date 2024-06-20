Smartee представляет два десятилетия прогресса на 99-м конгрессе EOS в Афинах

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Smartee Denti-Technology

Jun 20, 2024, 03:27 ET

АФИНЫ, Греция, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Smartee Denti-Technology, пионер в области производства прозрачных элайнеров с 20-летним опытом независимых исследований и разработок и более чем 850 зарегистрированными патентами, представила свои достижения за два десятилетия и полный ассортимент продукции на 99-м Конгрессе европейского ортодонтического общества (EOS), проходившем с 9 по 13 июня 2024 года в Афинах.

Европейское ортодонтическое общество стремится развивать все аспекты ортодонтии и ее связь с сопутствующими видами искусства и науками на благо общества. Эта дочерняя организация всемирной федерации ортодонтов приглашает ортодонтов со всего мира на ежегодный конгресс, который каждый раз проводится в разных европейских странах.

Стенд компании Smartee на конгрессе EOS привлек значительное внимание ортодонтов, стремящихся изучить достижения компании за два десятилетия. На выставке были представлены:

  • Передовые решения Smartee S1-S21: компания Smartee разработала ряд решений S1-S21, адаптированных для различных клинических сценариев, и постоянно модернизирует их для удовлетворения различных стоматологических потребностей. Каждая серия изделий предназначена для удовлетворения вполне определенных потребностей пациентов и обеспечивает комплексный уход и эффективное лечение.
  • Универсальное цифровое решение Smartee: компания Smartee использует технологию искусственного интеллекта, предлагая комплексное цифровое решение, которое повышает точность и безопасность планирования лечения. Ключевыми особенностями технологии являются алгоритм Smartee Med-AI для мгновенной трехмерной визуализации корней, программные средства измерения CEPH для точной диагностики пациентов и функция Smartee iFast для целостного моделирования вида до и после. Эти инструменты позволяют ортодонтам осуществлять превосходное лечение пациентов благодаря эффективному и действенному планированию.
  • Полный ассортимент продукции с отличительными особенностями: в том числе систему Smartee GS с использованием технологии незаметного изменения положения нижней челюсти для ее смещения вперед и коррекции ВНЧС при лечении сильных нарушений прикуса класса II; систему Smartee ⍺ с использованием различных многослойных композитных стоматологических листовых материалов для круглосуточного применения; систему Smartee GE — классический продукт на основе глобальной базы данных более чем 1,6 млн пациентов; и системы Smartee Kinder и Smartee Teen, одобренные Disney IP и являющиеся ортодонтическими решениями, предназначенными специально для молодых пациентов.

В рамках участия в EOS компания Smartee провела образовательный семинар под руководством доктора Тао Го (Tao Guo), который предоставил участникам ценную информацию о технологии коррекции положения нижней челюсти системы Smartee GS, предназначенной для лечения серьезных смещений челюсти с использованием очень индивидуальных прозрачных элайнеров.

Участие компании Smartee в 99-м Конгрессе EOS подчеркивает ее непоколебимую приверженность расширению границ незаметной ортодонтии и поддержке глобального сообщества ортодонтов. Постепенно расширяя ассортимент своей продукции и совершенствуя цифровые решения, компания Smartee стремится обеспечивать ортодонтов технологиями и инструментами, необходимыми для исключительного лечения пациентов.

О компании Smartee Denti-Technology

Компания Smartee, основанная в 2004 году, является ведущим поставщиком прозрачных элайнеров и цифровых ортодонтических решений в Китае. Компания Smartee со штаб-квартирой в Шанхае имеет два научно-исследовательских центра и полностью автоматизированные производственные предприятия. Обслуживая более 64 000 врачей из 48 000 медицинских учреждений в более чем 47 странах, Smartee добилась более 1 миллиона идеальных улыбок по всему миру. 

С развитием цифровых решений Smartee продолжает расширять свой ассортимент продукции и выпустила более 10 вариантов элайнеров, предназначенных для решения различных проблем нарушения прикуса у детей, подростков и взрослых. Сотрудничая с профессором Гангом Шеном (Gang Shen) и его ортодонтической командой, компания Smartee разработала инновационный продукт: систему Smartee GS, которая позволяет ортодонтам использовать технологию коррекции положения нижней челюсти для более эффективного лечения пациентов со сложными отклонениями, включая прогнатизм лица, ретрогнатизм лица и смещение нижней челюсти. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2442585/Smartee_exhibiting_99th_European_Orthodontic_Society_Congress9_13_June_2024_Athens.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2442586/Smartee_s_booth_drew_significant_attention_orthodontists.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2442587/1.jpg 

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