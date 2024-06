Al 99° Congresso EOS di Atene, Smartee presenta due decenni di progressi

La European Orthodontic Society mira al progresso in tutti i campi dell'ortodonzia e nel suo rapporto con arti e scienze collaterali, a beneficio della collettività. Affiliata alla World Federation of Orthodontists, in occasione del congresso annuale, che si tiene ogni anno in paesi europei diversi, la società richiama ortodontisti di tutto il mondo.

Lo stand di Smartee al Congresso EOS ha attirato l'attenzione degli ortodontisti interessati a conoscere i due decenni di successi dell'azienda. Tra i principali temi di interesse:

Soluzioni all'avanguardia Smartee S1-S21: Smartee ha sviluppato una serie di soluzioni da S1-S21, su misura per diversi scenari clinici, e le aggiorna continuamente per soddisfare le varie esigenze dentali. Ogni serie di prodotti è progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei pazienti, garantendo cure complete e trattamenti efficaci.

Smartee ha sviluppato una serie di soluzioni da S1-S21, su misura per diversi scenari clinici, e le aggiorna continuamente per soddisfare le varie esigenze dentali. Ogni serie di prodotti è progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei pazienti, garantendo cure complete e trattamenti efficaci. Soluzione digitale One-stop Smartee: Smartee utilizza la tecnologia IA per offrire una soluzione digitale completa che migliora la precisione e la sicurezza della pianificazione del trattamento. Le caratteristiche principali includono l'algoritmo Smartee Med-AI per visualizzazioni istantanee 3D delle radici, il software di misurazione CEPH per una diagnosi precisa del paziente e Smartee iFast, per simulazioni prima-dopo perfettamente integrate. Questi strumenti consentono ai professionisti dell'ortodonzia di fornire ai pazienti cure di livello superiore grazie a una pianificazione del trattamento efficiente ed efficace.

Smartee utilizza la tecnologia IA per offrire una soluzione digitale completa che migliora la precisione e la sicurezza della pianificazione del trattamento. Le caratteristiche principali includono l'algoritmo Smartee Med-AI per visualizzazioni istantanee 3D delle radici, il software di misurazione CEPH per una diagnosi precisa del paziente e Smartee iFast, per simulazioni prima-dopo perfettamente integrate. Questi strumenti consentono ai professionisti dell'ortodonzia di fornire ai pazienti cure di livello superiore grazie a una pianificazione del trattamento efficiente ed efficace. Gamma completa di prodotti con caratteristiche distintive: Tra questi, Smartee GS, che applica la tecnologia invisibile di riposizionamento mandibolare per spostare la mandibola in avanti e promuovere il rimodellamento dell'ATM per il trattamento di malocclusioni gravi di Classe II; Smartee ⍺, che utilizza diversi materiali compositi per modelli dentali multistrato per l'uso diurno e notturno; Smartee GE, un prodotto classico alimentato da un database globale di oltre 1,6 milioni di pazienti; e Smartee Kinder e Smartee Teen, entrambi autorizzati da Disney IP e che offrono soluzioni ortodontiche su misura per i pazienti più piccoli.

Nell'ambito della sua partecipazione a EOS, Smartee ha tenuto un workshop didattico condotto dal Dott. Tao Guo, che ha fornito ai partecipanti preziosi approfondimenti sulla tecnologia di riposizionamento mandibolare Smartee GS per il trattamento di gravi discrepanze mascellari utilizzando allineatori trasparenti altamente personalizzati.

La presenza di Smartee al 99° Congresso EOS sottolinea il suo costante impegno nel superare i confini dell'ortodonzia invisibile e nel sostenere la comunità ortodontica globale. Espandendo continuamente la propria offerta di prodotti e migliorando le soluzioni digitali, Smartee mira a fornire agli ortodontisti la tecnologia e gli strumenti necessari per fornire un'assistenza eccezionale ai pazienti.

Informazioni su Smartee Denti-Technology:

Fondata nel 2004, Smartee è il fornitore leader di apparecchi trasparenti e soluzioni ortodontiche digitali in Cina. Con sede a Shanghai, Smartee dispone di due centri di ricerca e sviluppo e impianti di produzione completamente automatizzati. Servendo oltre 64.000 medici provenienti da 48.000 istituti medici in più di 47 paesi, Smartee ha raggiunto oltre 1 milione di sorrisi perfetti in tutto il mondo.

Con il progresso delle soluzioni digitali, Smartee continua a espandere il proprio portafoglio e ha lanciato oltre 10 prodotti di allineamento destinati a diversi problemi di malocclusione per bambini, adolescenti e adulti. Collaborando con il Prof. Gang Shen e con il suo team ortodontico, Smartee ha sviluppato un prodotto innovativo: Smartee GS, che fornisce agli ortodontisti la tecnologia di riposizionamento mandibolare per trattare in modo più efficace pazienti con indicazioni complesse tra cui prognatismo facciale, retrognatismo facciale e deviazione mandibolare.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442585/Smartee_exhibiting_99th_European_Orthodontic_Society_Congress9_13_June_2024_Athens.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442586/Smartee_s_booth_drew_significant_attention_orthodontists.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442587/1.jpg