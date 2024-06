Smartee prezentuje dwie dekady postępu podczas 99. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Atenach

Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne (EOS) ma na celu szeroko pojęte rozwijanie ortodoncji i jej relacji ze zbliżonymi dziedzinami i naukami na rzecz dobra publicznego. Organizacja należąca do Światowej Federacji Ortodontów zaprasza ortodontów z całego świata na swój doroczny kongres odbywający się co roku w innym europejskim kraju.

Stoisko Smartee na Kongresie EOS cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony ortodontów, którzy byli żywo zainteresowani osiągnięciami firmy z okresu dwóch dekad jej działalności. Najciekawsze elementy prezentacji:

Nowoczesne rozwiązania Smartee S1-S21. Smartee opracowało serię rozwiązań S1-S21, dostosowanych do różnych sytuacji klinicznych, które są ciągle aktualizowane, aby lepiej odpowiadać na różne potrzeby stomatologiczne pacjentów. Każda seria została zaprojektowana do konkretnych wymagań pacjentów, zapewniając kompleksową opiekę i skuteczne leczenie.

Rozwiązanie cyfrowe Smartee One-stop Digital Solution: Smartee wykorzystuje technologię AI, aby zaoferować kompleksowe rozwiązanie cyfrowe, które usprawnia planowanie leczenia i zwiększa bezpieczeństwo. Do kluczowych funkcji należy algorytm Smartee Med-AI do błyskawicznych wizualizacji 3d korzeni, oprogramowanie pomiarowe CEPH do precyzyjnej diagnozy pacjentów oraz Smartee iFast do płynnych symulacji przed i po. Narzędzia te pozwalają ortodontom na oferowanie pacjentom doskonałej jakości opieki dzięki efektywnemu i skutecznemu planowaniu leczenia.

Pełna oferta produktów o wyjątkowych atutach: wśród nich Smartee GS, który stosuje niewidzialną technologię repozycji żuchwy, aby przesunąć żuchwę do przodu i wpływa na staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu poważnych wad zgryzu klasy II; Smartee ⍺, który wykorzystuje różne wielowarstwowe materiały stomatologiczne do użytku w dzień i w nocy; Smartee GE, klasyczny produkt korzystający z globalnej bazy danych ponad 1,6 miliona pacjentów; oraz Smartee Kinder i Smartee Teen, które posiadają licencje Disneya i oferują dostosowane rozwiązania ortodontyczne dla młodych pacjentów.

W ramach udziału w Kongresie, firma Smartee zorganizowała warsztaty edukacyjne prowadzone przez dra Tao Guo, który przekazał uczestnikom cenną wiedzę na temat technologii repozycji żuchwy Smartee GS do leczenia poważnych wad zgryzu przy użyciu przezroczystych aparatów o dużej możliwości dostosowania.

Obecność Smartee na 99. Kongresie EOS podkreśla niezachwiane zaangażowanie firmy w przesuwanie granic niewidzialnej ortodoncji i wspieranie globalnej społeczności ortodontów. Poprzez ciągłe poszerzanie swojej oferty i usprawnianie rozwiązań cyfrowych, Smartee daje ortodontom technologie i narzędzia niezbędna dla doskonałej opieki nad pacjentem.

Smartee Denti-Technology:

Założona w 2004 r. firma Smartee jest czołowym dostawcą przezroczystych aparatów na zęby i cyfrowych rozwiązań ortodontycznych w Chinach. Poza siedzibą w Szanghaju, firma posiada dwa ośrodki badawczo-rozwojowe i w pełni zautomatyzowane zakłady produkcyjne. Oferując swoje produkty ponad 64 tysiącom lekarzy z 48 tysięcy placówek medycznych w ponad 47 krajach, spółka Smartee przyczyniła się do uzyskania przeszło 1 miliona doskonałych uśmiechów na całym świecie.

Dzięki postępom w rozwiązaniach cyfrowych, Smartee nadal rozszerza swoją ofertę, do której wprowadziła ponad 10 aparatów ortodontycznych na różne problemy ze zgryzem u dzieci, nastolatków i dorosłych. We współpracy z prof. Gangiem Shenem i jego zespołem ortodontów, firma Smartee opracowała innowacyjny produkt: Smartee GS, czyli technologię repozycji żuchwy do skuteczniejszego leczenia pacjentów ze złożonymi problemami, w tym prognatyzmem, retrognatyzmem i zbaczaniem żuchwy.

