Smartee accueille le Sommet européen de l'orthodontie pédiatrique à Disneyland Paris

PARIS, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 18 décembre 2025, Smartee Denti-Technology a accueilli avec un grand succès à Disneyland® Paris le Sommet européen de l'orthodontie pédiatrique, qui a réuni 52 orthodontistes français, suisses, belges, néerlandais, espagnols, algériens, tunisiens et syriens. Centré sur le thème « Réussir en orthodontie pédiatrique grâce aux aligneurs », le sommet a fourni aux cliniciens des informations théoriques et des conseils pratiques sur l'intégration de la thérapie par aligneurs transparents dans le traitement orthodontique précoce des jeunes patients.

Améliorer les traitements pédiatriques dans la magie de Disney : une expérience de traitement encore plus motivante

L'approche d'orthodontie pédiatrique adoptée par Smartee met l'accent sur une philosophie de traitement par étapes basée sur la croissance, qui intègre les aligneurs transparents, les entraîneurs myofonctionnels et les appareils fonctionnels dans un système unifié de traitement des jeunes patients. Parallèlement, la participation des patients et l'observance du traitement restent au cœur des préoccupations, en particulier dans le domaine des soins pédiatriques.

Depuis le lancement en Chine, en février 2022, de son premier produit orthodontique précoce, présenté dans un emballage affichant un personnage Disney sous licence officielle, Smartee a progressivement, à partir de 2024, étendu sa présence dans 63 pays et régions supplémentaires dans le monde. Smartee a intégré efficacement les personnages Disney favoris, notamment Elsa, Spider-Man, Iron Man et Stitch, dans ses solutions d'orthodontie pédiatrique. Cette collaboration, soulignée lors du Sommet européen de l'orthodontie pédiatrique qui s'est tenu à Disneyland® Paris, vise à rendre le traitement orthodontique plus attrayant pour les jeunes patients, à le relier davantage à leurs émotions, tout en maintenant la rigueur clinique.

Grâce à ces personnages, Smartee améliore l'expérience des jeunes patients et favorise leur adhésion au traitement à long terme pour les aider à se sentir plus à l'aise dans leur parcours orthodontique. Bien que l'accent soit toujours clairement mis sur l'efficacité clinique, ce partenariat intersectoriel amplifie l'engagement de Smartee en faveur d'une orthodontie plus accessible, sans compromettre l'intégrité fondamentale du traitement.

Changer le paradigme de l'orthodontie précoce : du « traitement » à l'« orientation »

L'événement a réuni des orthodontistes de premier plan, tels que Pascal Baron, Dimitri Pascual, Paulo Retto, Constance Laloze, Capucine Batut ou Anne-Claire Loiseau, venus partager leurs connaissances cliniques sur l'orthodontie précoce.

Le professeur Pascal Baron, éminent orthodontiste français, a insisté sur l'importance de passer d'une approche traditionnelle « axée sur le traitement » à une approche d'« orientation de la croissance ». Il a expliqué que l'orthodontie précoce ne consistait pas seulement à redresser des dents, mais à créer un environnement équilibré pour la croissance dynamique de l'enfant, qui soutient systématiquement l'alignement des dents, de la mâchoire et de la structure faciale.

« Une intervention précoce joue un rôle essentiel dans la gestion du développement de la mâchoire et des dents. » Le docteur Adrien Bizet a appuyé ce point de vue en déclarant : « Dans ce contexte, Smartee se distingue en France par ses systèmes de repositionnement mandibulaire intégrés, qui font des aligneurs une solution cliniquement pertinente pour gérer la rétrognathie mandibulaire à un stade précoce. »

Le docteur Constance Laloze a également mis en avant l'attention clinique croissante portée aux solutions orthodontiques précoces de Smartee : « La technologie de repositionnement mandibulaire progressif et programmable de Smartee, intégrée directement dans la séquence d'aligneurs, offre un niveau de personnalisation biomécanique et de planification numérique qui reste rare parmi les systèmes d'aligneurs, en particulier pour le traitement des cas de classe II squelettique chez les enfants et les adolescents. »

Faire progresser la collaboration clinique en orthodontie pédiatrique dans toute l'Europe

Ce sommet a servi non seulement de carrefour d'échange académique, mais aussi de plateforme pour encourager la collaboration clinique et faire avancer l'orthodontie pédiatrique précoce dans toute l'Europe. Smartee a réaffirmé son engagement en faveur d'une formation fondée sur des données probantes et de la promotion de solutions reposant sur des aligneurs transparents pour les enfants et les adolescents, tout en continuant à collaborer avec les cliniciens, les enseignants et les chercheurs pour soutenir l'évolution des soins orthodontiques précoces dans toute l'Europe.

