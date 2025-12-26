Smartee organiza la Cumbre Europea de Ortodoncia Infantil en Disneyland París

PARIS, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de diciembre de 2025, Smartee Denti-Technology organizó con éxito la Cumbre Europea de Ortodoncia Infantil en Disneyland® París, que reunió a 52 ortodoncistas de Francia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, España, Argelia, Túnez y Siria. La cumbre, centrada en el tema "Lograr el éxito con los niños mediante alineadores", ofreció a los profesionales clínicos conocimientos teóricos y orientación práctica sobre la integración de la terapia con alineadores transparentes en el tratamiento de ortodoncia temprana para pacientes jóvenes.

Mejorando el tratamiento pediátrico con la magia de Disney: una experiencia de tratamiento aún más interesante

El enfoque de ortodoncia pediátrica de Smartee se centra en una filosofía de tratamiento por etapas y basado en el crecimiento, que integra alineadores transparentes, entrenadores miofuncionales y aparatos funcionales en un sistema unificado para el tratamiento de pacientes jóvenes. Además, la participación y el cumplimiento del paciente siguen siendo un enfoque fundamental, especialmente en la atención pediátrica.

Desde el lanzamiento de su primer producto de ortodoncia temprana con un empaque oficial de los personajes de Disney en febrero de 2022 en China, Smartee ha expandido gradualmente su alcance a 63 países y regiones adicionales en todo el mundo a partir de 2024. Smartee ha integrado eficazmente a los queridos personajes de Disney, como Elsa, Spider-Man, Iron Man y Stitch, en sus soluciones de ortodoncia pediátrica. Esta colaboración, destacada en la Cumbre Europea de la Infancia celebrada en Disneyland® París, tiene como objetivo hacer que el tratamiento de ortodoncia sea más atractivo y emocionalmente impactante para los pacientes jóvenes, manteniendo el rigor clínico.

Al incorporar estos personajes, Smartee mejora la experiencia del paciente y fomenta la adherencia al tratamiento a largo plazo, ayudando a los pacientes jóvenes a sentirse más cómodos con su experiencia en ortodoncia. Si bien el enfoque se mantiene firme en la eficacia clínica, esta colaboración intersectorial refuerza el compromiso de Smartee de hacer la ortodoncia más accesible sin comprometer la integridad fundamental del tratamiento.

Cambiando el paradigma de la ortodoncia temprana: del "tratamiento" a la "orientación"

El evento reunió a destacados ortodoncistas, incluidos Pascal Baron, Dimitri Pascual, Paulo Retto, Constance Laloze, Capucine Batut y Anne-Claire Loiseau, para compartir conocimientos clínicos sobre la ortodoncia temprana.

El profesor y doctor Pascal Baron, destacado ortodoncista francés, destacó la importancia de pasar del enfoque tradicional centrado en el tratamiento a un enfoque orientado al crecimiento. Explicó que la ortodoncia temprana no se trata solo de desplazar los dientes, sino de crear un entorno equilibrado para el crecimiento dinámico del niño, donde se apoya sistemáticamente la alineación de los dientes, la mandíbula y la estructura facial.

"La intervención temprana desempeña un papel fundamental en el manejo del desarrollo de la mandíbula y los dientes", afirmó el doctor Adrien Bizet, quien añadió: "En este contexto, Smartee destaca en Francia por sus sistemas integrados de avance mandibular, que convierten a los alineadores en una solución clínicamente relevante para el manejo temprano de la retrognatia mandibular".

La doctora Constance Laloze también destacó la creciente atención clínica a las primeras soluciones de ortodoncia de Smartee: "El avance mandibular progresivo y programable de Smartee, integrado directamente en la secuencia de alineadores, ofrece un nivel de personalización biomecánica y planificación digital poco común entre los sistemas de alineadores, en particular para el tratamiento de casos esqueléticos de clase II en niños y adolescentes".

Impulsando la colaboración clínica en ortodoncia pediátrica en toda Europa

Esta cumbre sirvió no solo como un intercambio académico, sino también como una plataforma para fomentar la colaboración clínica y el avance de la ortodoncia pediátrica temprana en toda Europa. Smartee reafirmó su compromiso con la educación basada en la evidencia y el avance de las soluciones de alineadores transparentes para niños y adolescentes, a la vez que continúa colaborando con profesionales clínicos, educadores e investigadores para apoyar la evolución de la atención de ortodoncia temprana en toda Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851938/Smartee_hosted_European_Children_s_Orthodontic_Summit_Disneyland_Paris.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851939/Enhancing_Pediatric_Treatment_Officially_Licensed_Disney_Character_Packages.jpg