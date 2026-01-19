Smartee Denti-Technology publie son bilan de l'année 2025 : 100 000 cas de repositionnement mandibulaire fondés sur la technologie GS, expansion mondiale et développement de la production

Le bilan de l'année 2025 met en évidence le passage de Smartee d'une croissance rapide à une maturité durable, souligné par des progrès dans trois piliers clés : l'efficacité clinique, la capacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la formation professionnelle.

Une étape cruciale en matière clinique : la mise en œuvre du repositionnement mandibulaire à grande échelle

L'une des principales réussites de l'année 2025 a été le franchissement du seuil des 100 000 cas d'application de la technologie de repositionnement mandibulaire Smartee GS. Ce volume représente une preuve concrète significative de l'efficacité de l'utilisation de gouttières transparentes pour traiter les cas sévères de mauvais alignement des dents, notamment les malocclusions de classes II et III, par le repositionnement mandibulaire plutôt que par l'extraction traditionnelle ou la mécanique chirurgicale.

La reconnaissance académique de cette approche s'est accélérée tout au long de l'année. Le Journal of Aligner Orthodontics (JAO) a publié deux articles distincts sur les protocoles de Smartee :

Numéro 2, 2025 : rapport du docteur Xingxing Wang, directeur médical de Smartee, sur le traitement de la malocclusion de classe II à l'aide de gouttières transparentes à double bloc à guidage sagittal (S8-SGTB).

Numéro 4, 2025 : article de recherche intitulé « Working Mechanism and Clinical Management of Mandibular Advancement Repositioning Technology in Treating Three-Depth Malocclusion in Adult Patients » (« Mécanisme de fonctionnement et gestion clinique de la technologie de repositionnement de l'avancée mandibulaire dans le traitement de la malocclusion de classe III chez les patients adultes »), rédigé par le professeur Gang Shen, directeur scientifique de Smartee GS, et son équipe d'orthodontistes, qui documente les résultats cliniques de manière plus approfondie.

Expansion opérationnelle et nouveau partenariat

En 2025, Smartee a augmenté sa capacité de production pour répondre à la demande internationale croissante, en ouvrant un nouveau site de fabrication intelligente de 100 000 mètres carrés. L'installation comprend des lignes de production entièrement automatisées, dotées de capacités modulaires supplémentaires, qui prennent en charge les lignes de produits internes et soutiennent des partenaires externes.

Cette capacité de production a été validée en octobre par un partenariat stratégique avec le groupe Straumann. Dans le cadre de cet accord, Smartee assurera la fabrication de ClearCorrect, la marque de gouttières transparentes de Straumann, sur certains marchés des régions EMEA et APAC, en tirant parti de son infrastructure innovante pour fournir des solutions de production personnalisées tout en garantissant l'uniformité des produits.

Percées de la R & D : appareil pour la nuit et intégration de l'IA

Au quatrième trimestre de 2025, Smartee a diversifié son portefeuille clinique avec deux lancements technologiques majeurs destinés à améliorer les soins multidisciplinaires et l'efficacité des flux de travail.

Gouttières de nuit Smartee (1er octobre) : La société Smartee est entrée sur le marché des appareils de prise en charge de l'apnée du sommeil en sortant sa série de gouttières de nuit, conçues pour traiter le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) léger à modéré. Présentant un système breveté de verrouillage numérique à double éclisse et un profil ultramince de 1 mm, cette série de gouttières de correction de l'avancée mandibulaire offre un confort de port bien supérieur à celui des appareils conventionnels.

Impact clinique : Le dispositif est conçu pour élargir les voies respiratoires oropharyngées jusqu'à 23 %. L'appareil existe en deux variantes : le SA pour une thérapie autonome de l'apnée du sommeil, et le SA Plus, une solution pionnière à double action qui combine la gestion des voies respiratoires avec un mouvement orthodontique simultané.

Smartee Live 3D (30 octobre) : Pour améliorer l'efficacité de la planification du traitement numérique, Smartee a lancé Live 3D, un outil de planification du traitement piloté par l'IA. Sur la base d'algorithmes d'apprentissage profond, Live 3D génère des conceptions initiales de traitement en 3D en seulement 30 minutes. Associé à Smartee LiveUpdate, cet écosystème numérique permet aux cliniciens de passer du téléchargement du cas à la révision du plan de traitement puis à l'approbation finale en moins d'une heure, ce qui réduit considérablement le délai total de production.

Empreinte mondiale : une présence locale renforcée en Europe

Pour soutenir ses partenaires de plus en plus nombreux, Smartee a établi une filiale dédiée au marché du Royaume-Uni et a inauguré son Centre européen d'assistance clinique en orthodontie à Stoke-on-Trent. Ce centre propose une planification de traitement et une assistance clinique spécifiques à la région, en veillant à ce que les plans de traitement numérique soient strictement conformes aux normes médicales et aux préférences biomécaniques locales.

Sensibilisation et information : rapprocher les marchés mondiaux et régionaux

L'engagement de Smartee en faveur des échanges universitaires est resté fort en 2025, avec la participation à 27 congrès internationaux majeurs (dont les salons IDS à Cologne et SEDO en Espagne) et l'organisation d'un grand nombre de formations exclusives :

Tournée mondiale : Faisant escale dans 17 villes du monde entier, notamment Paris, Tokyo et Rome, la série de conférences sur la technologie de repositionnement mandibulaire « Smartee GS » a contribué à former plus de 11 000 professionnels.

Faisant escale dans 17 villes du monde entier, notamment Paris, Tokyo et Rome, la série de conférences sur la technologie de repositionnement mandibulaire « Smartee GS » a contribué à former plus de 11 000 professionnels. Marché chinois : Les programmes de formation nationaux ont été suivis par 14 330 participants. Smartee a en particulier étendu l'enseignement orthodontique avancé au-delà des villes de premier rang pour en faire bénéficier des marchés émergents tels que Weifang, Lanzhou ou Kunming, et ainsi favoriser le développement de l'écosystème dans les régions de rang inférieur.

Les programmes de formation nationaux ont été suivis par 14 330 participants. Smartee a en particulier étendu l'enseignement orthodontique avancé au-delà des villes de premier rang pour en faire bénéficier des marchés émergents tels que Weifang, Lanzhou ou Kunming, et ainsi favoriser le développement de l'écosystème dans les régions de rang inférieur. Gros plan sur l'orthodontie pédiatrique précoce : Mettant l'accent sur l'intervention précoce, Smartee a organisé des sommets sur l'orthodontie pédiatrique précoce et la thérapie myofonctionnelle orofaciale à Singapour, Melbourne et Disneyland® Paris, ainsi que le colloque international sur la thérapie myofonctionnelle à Shanghai.

Parallèlement, Smartee a progressé sur la voie de ses engagements relatifs aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en mettant en œuvre des projets d'énergie solaire qui devraient réduire les émissions de CO₂ de 209 tonnes par an, ainsi que des systèmes de gouvernance numérique visant à améliorer le bien-être des salariés.

À propos de Smartee Denti-Technology

Fondée en 2004, la société Smartee est un leader mondial de l'orthodontie numérique et de la fabrication de gouttières transparentes. Smartee s'appuie sur quatre centres de R & D et quatre sites de production en Chine et en Espagne pour fournir plus de 99 000 médecins partenaires dans 57 pays. Son portefeuille comprend les séries Smartee GS (repositionnement mandibulaire), Smartee GE et Smartee Kinder/Teen.

