Smartee Denti-Technology publica su informe anual de 2025

Hito clínico: Aplicación del reposicionamiento mandibular a gran escala

Un logro fundamental de 2025 fue superar el umbral de los 100.000 casos de la tecnología de reposicionamiento mandibular Smartee GS. Este volumen representa evidencia significativa en el mundo real sobre la eficacia del uso de alineadores transparentes para tratar discrepancias mandibulares severas, específicamente maloclusiones de Clase II y Clase III, mediante reposicionamiento mandibular en lugar de la extracción tradicional o la mecánica quirúrgica.

El reconocimiento académico de este enfoque se aceleró a lo largo del año. La Revista de Ortodoncia con Alineadores (JAO) publicó dos artículos sobre los protocolos de Smartee:

Número 2, 2025: Informe del doctor Xingxing Wang, director médico de Smartee, sobre el tratamiento de la maloclusión de Clase II con alineadores transparentes de bloque doble guiados sagitalmente (S8-SGTB).

Número 4, 2025: Artículo de investigación titulado "Mecanismo de trabajo y manejo clínico de la tecnología de reposicionamiento de avance mandibular en el tratamiento de la maloclusión de tres profundidades en pacientes adultos", del profesor Gang Shen, Científico Jefe de Smartee GS, y su equipo de ortodoncia, que documenta con más detalle los resultados clínicos.

Expansión operativa y nueva colaboración

En 2025, Smartee amplió su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda internacional con la inauguración de un nuevo campus de fabricación inteligente de 100.000 metros cuadrados. Las instalaciones cuentan con líneas de producción totalmente automatizadas, mejoradas con capacidades modulares adicionales, y dan soporte tanto a líneas de producto internas como a socios externos.

Esta capacidad de producción se validó en octubre mediante una colaboración estratégica con el Grupo Straumann. En virtud del acuerdo, Smartee brindará soporte de fabricación para la marca de alineadores transparentes de Straumann, ClearCorrect, en mercados seleccionados de EMEA y APAC, aprovechando su infraestructura avanzada para ofrecer soluciones de producción personalizadas y garantizar la consistencia del producto.

Avances en I+D: Integración de dispositivos para el sueño e IA

En el cuarto trimestre de 2025, Smartee diversificó su portafolio clínico con dos importantes lanzamientos tecnológicos enfocados en la atención multidisciplinaria y la eficiencia del flujo de trabajo.

Alineadores de sueño Smartee (1 de octubre): Smartee se incorporó al mercado de dispositivos para la apnea del sueño con el lanzamiento de la serie de alineadores de sueño Smartee, diseñados para tratar el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) de leve a moderado. La serie cuenta con un sistema patentado de bloqueo digital de doble férula para el avance mandibular y un perfil ultrafino de 1 mm que proporciona una experiencia de uso mucho más cómoda que los dispositivos convencionales.

Impacto clínico: El dispositivo está diseñado para expandir la vía aérea orofaríngea hasta un 23%. El lanzamiento presentó dos variantes: el SA para terapia del sueño independiente y el SA Plus, que combina el manejo de la vía aérea con el movimiento dental ortodóncico simultáneo, posicionándolo como una solución pionera de doble acción.

Smartee Live 3D (30 de octubre): Para mejorar la eficiencia en la planificación digital de tratamientos, Smartee presentó Live 3D, una herramienta de planificación de tratamientos basada en IA. Mediante algoritmos de aprendizaje profundo, Live 3D genera diseños iniciales de tratamiento en 3D en tan solo 30 minutos. En combinación con Smartee LiveUpdate, este ecosistema digital permite a los profesionales clínicos pasar de la carga de casos y la revisión del plan de tratamiento a la aprobación final en menos de una hora, lo que acelera significativamente el tiempo total de producción.

Presencia global: Localización en Europa

Para apoyar a su creciente base de socios, Smartee estableció una filial especializada en el Reino Unido e inauguró el Centro Europeo de Apoyo Clínico de Ortodoncia en Stoke-on-Trent. Este centro ofrece planificación de tratamientos y apoyo clínico específicos para cada región, garantizando que los planes de tratamiento digitales se ajusten estrictamente a los estándares médicos locales y las preferencias biomecánicas.

Difusión educativa: Conectando mercados globales y regionales

El compromiso de Smartee con el intercambio académico se mantuvo sólido en 2025, con la participación en 27 importantes congresos internacionales (incluidos IDS Colonia y SEDO España) y la organización de una amplia formación propia:

Giras globales: El ciclo de conferencias sobre tecnología de reposicionamiento mandibular "Smartee GS" recorrió 17 ciudades de todo el mundo, incluyendo París, Tokio y Roma, capacitando a más de 11.000 profesionales.

Los programas de capacitación nacionales alcanzaron los 14.330 participantes. Cabe destacar que Smartee extendió la educación avanzada en ortodoncia más allá de las ciudades de primer nivel, a mercados emergentes como Weifang, Lanzhou y Kunming, impulsando el desarrollo de ecosistemas en regiones de menor nivel. Enfoque en ortodoncia temprana pediátrica: Con énfasis en la intervención temprana, Smartee organizó cumbres sobre ortodoncia temprana pediátrica y terapia miofuncional orofacial en Singapur, Melbourne y Disneyland® París, así como el Simposio Internacional de Terapia Miofuncional en Shanghái.

Al mismo tiempo, Smartee avanzó en sus compromisos ESG, implementando proyectos de energía solar que prevén reducir las emisiones de CO₂ en 209 toneladas anuales, junto con sistemas de gobernanza digital para mejorar el bienestar de los empleados.

Acerca de Smartee Denti-Technology

Fundada en 2004, Smartee es líder mundial en ortodoncia digital y fabricación de alineadores transparentes. Con cuatro centros de I+D y cuatro plantas de fabricación en China y España, Smartee presta servicio a más de 99.000 profesionales asociados en 57 países. Su portafolio incluye las series Smartee GS (Reposicionamiento Mandibular), Smartee GE y Smartee Kinder/Teen.

