Smartee stärkt klinisches Engagement in der DACH-Region mit erstem GS-Gipfel in Köln und Präsenz auf dem TPAO-Kongress

KÖLN, Deutschland, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology veranstaltete am 27. November seinen ersten klinischen GS-Gipfel in Köln und vertiefte damit seine Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden in der DACH-Region. Obwohl Smartee in Deutschland seit mehr als 2 Jahren durch seine lokale Tochtergesellschaft tätig ist, stellt das Treffen in Köln die erste europäische Veranstaltung des Unternehmens dar, die speziell der GS Unterkiefer-Repositionierungstechnologie gewidmet ist. Am darauffolgenden Tag nahm Smartee am TPAO-Kongress teil, wo der leitende Wissenschaftler Prof. Gang Shen einen eingeladenen Hauptvortrag über die GS-Technologie hielt und damit das wachsende akademische und klinische Interesse an den funktionellen kieferorthopädischen Innovationen von Smartee hervorhob.

Prof. Gang Shen delivered an invited keynote lecture at the TPAO Congress Dr. Werner Schupp (left) and Mr. Matthias Peper (right) are presenting clear aligner clinical experience

Kölner Gipfel: Ein praktischer, von Klinikern geleiteter Austausch über GS-Technologie

Der erste Smartee DACH GS Summit versammelte Kieferorthopäden aus Deutschland und den Nachbarländern zu einem ganzen Tag mit gezielten Diskussionen zum Thema „Neudefinition der mandibulären Repositionierung bei Erwachsenen mit Aligner-Therapie".

Einige Highlights waren:

Prof. Dr. Gang Shen, leitender Wissenschaftler für die Smartee GS Technologie und leitender Kieferorthopäde, Taikang Bybo Dental, hielt zwei ausführliche Vorträge über die biologischen Mechanismen hinter der Mandibular Advancement Repositioning Technology (MART) und die klinischen Managementprotokolle für das S8-SGTB System.

Herr Matthias Peper, Präsident des TPAO-Kongresses , berichtete über seine ersten klinischen Erfahrungen mit dem GS Unterkiefer-Repositionierungssystem von Smartee, einschließlich Fallauswahl, Planungsabläufe und erste Behandlungsergebnisse.

Dr. Werner Schupp, Chefredakteur des Journal of Aligner Orthodontics, demonstrierte, wie die Integration individualisierter Kieferbewegungsdaten in die digitale Planung die funktionelle Vorhersagbarkeit von Beginn der Behandlung an verbessern kann.

Präsident des TPAO-Kongresses berichtete über seine ersten klinischen Erfahrungen mit dem GS Unterkiefer-Repositionierungssystem von Smartee, einschließlich Fallauswahl, Planungsabläufe und erste Behandlungsergebnisse. Dr. Werner Schupp, Chefredakteur des Journal of Aligner Orthodontics, demonstrierte, wie die Integration individualisierter Kieferbewegungsdaten in die digitale Planung die funktionelle Vorhersagbarkeit von Beginn der Behandlung an verbessern kann.

Den Abschluss des Gipfels bildete Prof. Shens Überblick über komplexe GS-Fälle bei Erwachsenen, gefolgt von der Verleihung des Smartee GS-Kurszertifikats an die teilnehmenden Kliniker.

TPAO-Kongress: Der Dialog über funktionelle Kieferorthopädie wird intensiviert

Auf dem 4. TPAO-Kongress (28.–29. November) trat Smartee mit mehr als 1.300 Kieferorthopäden und Zahntechnikern auf einer der einflussreichsten Plattformen Europas für die Behandlungsplanung mit Alignern und interdisziplinäres Lernen in Kontakt.

Am Stand von Smartee wurde das umfassende Sortiment an transparenten Zahnspangen für Kinder und Erwachsene präsentiert, darunter fünf Produktreihen und eine neu eingeführte Verpackung mit einem von Disney lizenzierten Iron-Man-Design, das bei den Besuchern große Aufmerksamkeit erregte.

Prof. Gang Shen verlieh der Präsenz von Smartee wissenschaftliche Tiefe und hielt einen Grundsatzvortrag mit dem Titel: „Kieferrepositionierungstherapie GS: Grundlegende Mechanismen, therapeutische Verfahren und klinische Wirksamkeit".

In seinem Vortrag erläuterte er, warum die GS-Therapie eine vorhersagbare und biologisch fundierte Lösung für die Repositionierung des Unterkiefers bei Erwachsenen darstellt, und unterstrich damit ihre Bedeutung für die gesamte europäische Kieferorthopädie-Fachwelt.

Vertiefung der langfristigen Präsenz auf dem europäischen Markt

Der GS-Gipfel in Köln und die Beteiligung an TPAO spiegeln das anhaltende Engagement von Smartee im Bereich der europäischen Kieferorthopädie wider. Es handelt sich dabei nicht um eine Markteinführung, sondern um eine Stärkung der langjährigen Präsenz des Unternehmens und um ein wachsendes Interesse an der GS-basierten Funktionskieferorthopädie.

Durch kontinuierliche Investitionen in digitale Innovationen, die Ausbildung von Klinikpersonal und den internationalen akademischen Austausch ist Smartee bestens aufgestellt, um den klinischen Einfluss der GS-Technologie in Europa und darüber hinaus weiter auszubauen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2843508/Prof_Gang_Shen_delivered_invited_keynote_lecture_TPAO_Congress.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2843509/Dr_Werner_Schupp__left__Mr_Matthias_Peper__right__presenting_clear.jpg